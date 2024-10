Nowe drogi poprawią mobilność regionów

Przybędzie też przynajmniej kilkadziesiąt kilometrów dróg lokalnych – na terenach miast i gmin. Większość z nich to łączniki do nowych osiedli lub drogi alternatywne, których zadaniem jest rozładowywanie drogowych zatorów.

Łatwiej i szybciej

– Nie tylko duże drogi, np. szybkiego ruchu, są potrzebne do zwiększenia mobilności w danym rejonie. Mieszkańcy potrzebują i tych mniejszych, ale równie ważnych ulic, łączących sąsiednie osiedla czy najbliższe miasta. Przykład? Bardzo dobrze, że powoli staje się kompletna trasa S7, bo szybciej i łatwiej dojedziemy z Krakowa do stolicy. Ale też dobrze się stało, że wreszcie została podpisana umowa na planowaną od lat budowę ul. 8 Pułku Ułanów. Mając na uwadze zakorkowane ulice w tej części Krakowa, jest to jedno z bardziej wyczekiwanych połączeń drogowych w mieście. I bardzo ważna droga – mówi Dariusz Nowak, rzecznik krakowskiego magistratu.

Wspomniana ul. 8 Pułku Ułanów nie będzie długa, docelowo ma liczyć ok. 3 km. Jednak połączy ul. Zawiłą i skrzyżowanie ul. Kapelanka i Brożka, stając się przez to alternatywą dla ul. Kobierzyńskiej – jednej z najbardziej zatłoczonych ulic stolicy Małopolski. O budowie ul. 8 Pułku Ułanów w Krakowie mówiło się od kilku lat i od dawna trwały przygotowania do tej inwestycji. Jej przebieg jest zapisany w dokumentach planistycznych miasta, jest ważna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, przygotowywana jest też dokumentacja zadania. Rozwiązania projektowe były konsultowane z mieszkańcami, a te ich uwagi, które dało się uwzględnić, zostały wprowadzone do projektu. Ulica powinna być gotowa w ciągu 18 miesięcy. Roboty przygotowawcze w terenie, przez który będzie przechodzić, zaczną się tej jesieni. Przed przystąpieniem do robót wykonawca będzie musiał jeszcze przygotować projekt tymczasowej organizacji ruchu i zatwierdzić ją.

Częsty powód planowania nowych połączeń drogowych to usprawnienie komunikacji i potrzeby zgłaszane przez użytkowników. W Białymstoku nowe drogi wybudowano, uwzględniając właśnie postulaty mieszkańców. – Chodziło o poprawę bezpieczeństwa podróżujących, skrócenie czasu przejazdu i poprawę mobilności – wyjaśnia Anna Kowalska z departamentu komunikacji społecznej białostockiego magistratu. Białystok ma wybudowane wewnętrzne obwodnice miejskie. Budowane aktualnie nowe ulice mają znaczenie głównie lokalne: są głównymi ciągami komunikacyjnymi osiedli, np. obecnie budowana jest ulica 1KD-L, która w przyszłości ma łączyć osiedla: Bagnówka, Wygoda i Jaroszówka z pozostałą częścią miasta. Inne są uzupełnieniem istniejących ciągów komunikacyjnych.