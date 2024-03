Wznowiono budowy dróg. Wiemy, w których regionach inwestycje będą największe

Na drugim końcu trasy, prowadzącym do zespołu portów morskich Świnoujście-Szczecin na Zachodnim Pomorzu, trzeba jeszcze dokończyć dwa kawałki S3: 16 km odcinka Dargobądz – Troszyn oraz 17 km odcinka Świnoujście - Dargobądz. Czekają na to zwłaszcza urlopowicze: w powiązaniu z tunelem prowadzącym do Świnoujścia i likwidacją dwugodzinnych korków, skomunikowanie z największymi atrakcjami turystycznymi Zachodniego Pomorza będzie od tego roku zdecydowanie łatwiejsze.

Sieć szybkich dróg w Zachodniopomorskiem powiększy się jeszcze o kawałek drogi krajowej nr 11 na odcinku rondo Janiska – Kołobrzeg Wschód, niespełna 6-kilometrową obwodnicę Gryfina na DK31 (będą to drogi klasy GP - o ruchu przyspieszonym), a także obwodnicę Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6.

Dojazd do Krakowa będzie łatwiejszy. Włączenie do ruchu kluczowych odcinków dróg

W tym roku łatwiejszy stanie się dojazd do Krakowa od północnej części drogi ekspresowej S7. Do ruchu włączone zostaną dwa odcinki: przeszło 5 km pomiędzy Miechowem i Szczepanowicami oraz prawie 14 km od Widomej do Mistrzejowic. W rezultacie, podobnie jak trasa S3 łącząca regiony położone wzdłuż zachodniej granicy Polski, tak S7 pozwoli w tym roku na bezkolizyjny przejazd od Mazowsza, poprzez województwo świętokrzyskie, aż do stolicy Małopolski. To nie wszystko, bo Kraków zyska jeszcze 12-kilometrową obwodnicę po północnej stronie miasta, prowadzącą drogą ekspresową S52.

Niewiele wydarzy się natomiast w województwie śląskim: wyczekiwana trasa S1 w nowym śladzie pomiędzy Oświęcimiem a Bielskiem Białą zostanie otwarta dopiero w przyszłym roku, podobnie jak odcinek Przybędza - Milówka na Żywiecczyźnie. W bieżącym kierowcy dostana jedynie kawałek tej ekspresówki na wysokości Dąbrowy Górniczej.

Za to na Warmii i Mazurach ukończone zostanie 13 km trasy S16 Borki Wielkie – Mrągowo, z kolei na Podlasiu – 13 km odcinka Łomża Zachód – Kolno, przy tym ruch mostem nad Narwią będzie odbywał się tylko jedną nitką.