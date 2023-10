Samorządy zapłacą więcej za tzw. radców z urzędu. Duża podwyżka stawek

Ponadto, jednostki samorządu terytorialnego zostały ujęte jako podmioty ponoszące koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło uwagę, że wydatki budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu są niezależne od siebie. Resort podkreślił, że nie dysponuje danymi pozwalającymi na oszacowanie skutków finansowych wprowadzenia projektowanych rozwiązań dla samorządów.

„Skutki te powinny zostać oszacowane przez jednostki samorządu terytorialnego, co wymagałoby zebrania danych z każdej jednostki. Nakład pracy i czas z tym związany przekracza możliwości organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości” – zaznaczono w OSR projektu.

Na potrzeby OSR przyjęto jednak, że stawki za obronę z urzędu świadczoną przez radców prawnych wzrosną o 100 proc. we wszystkich rodzajach spraw. Oznacza to dodatkowe skutki finansowe dla budżetu państwa i JST na poziomie ok. 60 mln zł w skali roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sąd może na wniosek strony ustanowić dla niej adwokata lub radcę prawnego jako tzw. pełnomocnika z urzędu. Koszty takiej pomocy ponosi Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. O wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego z urzędu może ubiegać się osoba fizyczna, która jest stroną postępowania sądowego. W tym celu musi złożyć oświadczenie, z którego wynika, że nie jest ona w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. O ustanowienie adwokata z urzędu może tez ubiegać się osoba prawna będąca stroną postępowania sądowego, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.