Modernizacja wiatraków wciąż budzi pytania

Pytany o istniejące zachęty dla mieszkańców w postaci kupowania tańszego prądu z instalacji wiatrowych działających na terenie ich gminy wójt Litwin wskazał, że to rozwiązanie w obecnej formie się nie sprawdza. – Mieszkaniec może wykupić udziały w funkcjonowaniu turbiny wiatrowej. Te kwoty wynoszą nawet kilkanaście tysięcy złotych. Naszych mieszkańców nie stać na partycypację czy wykupienie udziałów w parkach wiatrowych tylko po to, by później obniżyć sobie rachunek za prąd o 10 proc. Dzisiaj prawo powinno iść w tym kierunku, aby wykorzystywać energię w miejscu wytworzenia, czyli przede wszystkim dostarczać ją mieszkańcom z terenu gminy, którzy wyrażają zgodę na budowę turbin. To by rozwiązało problem – wskazuje.

Ile tracą samorządy na braku nowych regulacji wiatrowych?

Brak nowelizacji ma zdaniem branży wymierne, negatywne efekty. Z szacunków Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej wynika, że w efekcie braku nowych regulacji wiatrowych do kas samorządów wpłynie ok. 80 mln zł mniej wpływów z tytułu podatków: od nieruchomości, CIT i PIT. Organizacja ocenia, że jeśli energetyka wiatrowa na lądzie rozwijałaby się w tempie przewidywanym w projekcie Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu, a więc niemal dwukrotnie szybszym niż obecnie, to do 2030 r. do kas gmin wpływałoby o ok. 500 mln zł rocznie więcej niż dziś.

To potencjalnie także mniejsze wpływy rolników dzierżawiących inwestorom grunty pod turbiny. W tym roku w skali kraju wpływy te będą mniejsze o ponad 70 mln zł, niż gdyby energetyka wiatrowa rozwijała się tak, jak zakłada projekt KPEiK, a w 2030 r. byłoby to już 440 mln zł rocznie.

W Polsce zainstalowano w 2024 r. 805 MW, co stanowi spadek w porównaniu z rokiem 2023, kiedy powstało 1,2 GW. Na początek lutego moc zainstalowana w wietrze wynosiła w Polsce 10,8 GW. Wciąż obowiązująca ustawa odległościowa ogranicza także możliwość stawiania nowych wiatraków o wyższej mocy, co doprowadziło do zainstalowania stosunkowo małych turbin. Oznaczało to, że średnia moc turbin lądowych zainstalowanych w 2024 r. wyniosła 3,3 MW.

Wiatraki zabezpieczały 14 proc. naszego rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Branżowa organizacja WindEurope przewiduje, że Polska zainstaluje nieco ponad 4 GW lądowej energii wiatrowej w latach 2025–2030.