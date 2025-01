Smog nie odpuszcza, bo kopciuchy wciąż grzeją Polaków

Co dalej z programem wymiany pieców „Czyste powietrze”

Jak zauważa Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego, według Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Polsce pozostało około 2 mln pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno. – Emisja z tych źródeł ciepła to aż 86 proc. bardzo szkodliwego pyłu PM2.5 w skali roku. Oznacza to, że wymiana kopciuchów doprowadzi do zlikwidowania zimowych epizodów smogowych i bezprecedensowej poprawy jakości powietrza w Polsce – mówi ekspert.

Jego zdaniem rozpoczęty w 2018 roku proces wymiany kotłów w ostatnim roku zaczął przyspieszać, odnotowując rekordowy wynik, ale, niestety, zawieszenie programu „Czyste powietrze”, wspierającego wymianę kotłów, doprowadziło do nagłego zatrzymania tego procesu. Jedna trzecia roku – bo na tak długi okres wstrzymano nabór wniosków – to co najmniej 100 tys. wymienionych kotłów mniej.

– Konieczne jest jak najszybsze odwieszenie programu, przyspieszenie naboru wniosków i usprawnienie ich przetwarzania przez NFOŚiGW. Bardzo ważnym czynnikiem jest również zapewnienie wieloletniej stabilności finansowej tego programu – uważa Piotr Siergiej.

Zgodnie z zapowiedzią minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski w Radiu Zet program „Czyste powietrze” zostanie wznowiony od 1 kwietnia. W programie mają pojawić się zmiany dotyczące m.in. sposobu prowadzenia kontroli i uszczelnień systemu przydzielania wsparcia. Nie jest wykluczone, że w kontrolę zaangażowane będą służby skarbowe.