Strefy Czystego Transportu w miastach: W Warszawie wciąż pouczają kierowców

Osoby, które mają starsze samochody, ale mają prawo wjeżdżać do strefy, mogą zarejestrować swoje auto i otrzymać specjalną nalepkę, która formalnie nie jest konieczna. „Przepisy nie wskazują żadnej kary za brak nalepki. Karany jest wjazd do strefy czystego transportu bez uprawnień. To właśnie stosowne uprawnienie – poprzez sczytanie tablicy rejestracyjnej, a nie nalepki – sprawdza Straż Miejska i Policja kontrolując kierowców” - przekazał stołeczny ratusz.

A co, gdy kierowca nie ma uprawnień i wjechał do strefy? Według Kodeksu wykroczeń mandat za nieuprawniony wjazd do Stefy Czystego Transportu wynosi 500 złotych

W wyniku działań Straży Miejskiej i Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie od 1 lipca do 16 sierpnia przeprowadzono 238 kontroli pojazdów, które nie były zarejestrowane w systemie ZDM jako zwolnione z zakazu wjazdu do Strefy Czystego Transportu. „Kontrole prowadzone były na podstawie wskazań kamery mobilnej, znajdującej się na wyposażeniu Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Podczas przeprowadzonych kontroli strażnicy nie nakładali mandatów karnych” - przekazała nam stołeczna straż miejska.

W ponad 78 proc. przypadków strażnicy ograniczyli się do zastosowania środków oddziaływania wychowawczego. Natomiast w blisko 22 proc. przypadków działania strażników ograniczyły się do rozmów informacyjnych. Na razie nie wiadomo, kiedy służby zaczną karać mandatami.

Kiedy Strefa Czystego Transportu powstanie w Krakowie?

Kraków na swoją Strefę Czystego Transportu musi poczekać do lipca 2025 roku. W czerwcu termin wprowadzenia Strefy przesunęli miejscy radni w swojej uchwale. Dodatkowo otwiera ona możliwość przygotowania w tym czasie poprawionej wersji przepisów.

Prezydent Aleksander Miszalski zdecydował też o zorganizowaniu w tym roku konsultacji społecznych w sprawie nowej Strefy. - Wymóg przeprowadzenia konsultacji społecznych rzeczywiście jest zawarty w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ale dotyczy on zakresu przedmiotowego. Ten zaś był już konsultowany na etapie wcześniejszym, w przypadku uchwały Rady Miasta Krakowa z listopada 2022 roku – zauważa Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda małopolski, który podtrzymał czerwcową uchwałę.