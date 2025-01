Apel o spójne prawo energetyczno-finansowe dla samorządów

„Należy umożliwić swobodną wymianę nadwyżek energii w ramach instytucji energetyki obywatelskiej oraz przekazywanie nadwyżek energii innym podmiotom zewnętrznym świadczącym dla mieszkańców lokalne usługi publiczne” – napisano w apelu.

Wytwarzanie i obrót energią elektryczną w zakresie zadań gminy

Kolejna zmiana miałaby dotyczyć zapisów na temat kompetencji samorządowych. - Postulujemy o dodanie do dotychczasowych przepisów o zadaniach własnych gminy w dziedzinie energetyki zapisów wyraźnie podkreślających rolę gmin w dziedzinie energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej. Gminy nie dysponują wystarczającym instrumentarium dla skutecznego wytwarzania energii elektrycznej z jednoczesną wymianą jej nadwyżek. Należy przystąpić do zmian ustawy o samorządzie gminnym oraz prawa energetycznego i wyraźnie wpisać w zakres zadań gminy wytwarzanie i obrót energią elektryczną – uważa Tymoteusz Marzec.

Potrzebne są też zmiany ustawy o gospodarce komunalnej ułatwiające współpracę gmin i wymianę nadwyżek zasobów, oraz uwzględnienie prawa gminy do współdysponowania sieciami niskich napięć – postuluje UMP.

Organizacja chciałaby także zmiany definicji mikroinstalacji dla jednostek samorządu terytorialnego. „Obecne regulacje ustawy o odnawialnych źródłach energii ograniczają pojęcie mikroinstalacji do mocy zainstalowanej 50 kW. Ograniczenie to powoduje, że potencjał wynikający z charakteru i możliwości działań gminy, jej budynków, wytwarzania i zużycia, pozostaje niewykorzystany. Ponadto, wobec przekroczenia mocy 50 kW operatorzy systemów dystrybucyjnych narzucają dodatkowe obowiązki gminom w postaci np. konieczności zainstalowania telemechaniki na budowanych instalacjach PV, czyniąc je dwukrotnie droższymi, a przez to z ekonomicznego punktu widzenia nieoptymalnymi.”