Co zrobić, gdy spotkamy barszcz Sosnowskiego? Ta roślina jest naprawdę groźna

Jak rozpoznać barszcz Sosnowskiego?

Eksperci podkreślają, że najbardziej charakterystyczną cechą rośliny jest jej rozmiar. Osiąga od metra do nawet czterech metrów wysokości. Łodygi mają średnicę około 10 cm, głęboko podłużnie bruzdowane, zwłaszcza w górnej części. Wewnątrz łodyga jest pusta. Na jej powierzchni znajdują się charakterystyczne fioletowawe plamki.

Barszcz Sosnowskiego charakteryzuje się też baldaszkowatymi, ogromnymi kwiatostanami koloru białego (niekiedy różowawego) oraz wielkimi liśćmi (do 2 m długości i więcej, o szerokości do 150 cm), ułożonymi skrętolegle.

Co zrobić jeśli podczas spacerów czy wędrówek spotkamy roślinę, w której rozpoznamy barszcz Sosnowskiego?

Każdy, kto zauważy tę roślinę rosnącą na terenie Krakowa, powinien to zgłosić do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa – radzą lokalni urzędnicy. Podkreślają, że można to zrobić pisemnie w lub elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Gminy Miejskiej Kraków lub na adres e-mail: ws.umk@um.krakow.pl zgodnie z formularzem, który znajduje się na stronach bip.krakow.pl.

Takie zgłoszenie zostanie przekazane Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Krakowie, a następnie, po otrzymaniu informacji, o wprowadzeniu zgłoszenia do Centralnego Rejestru Danych o IGO, zostanie ustalona osoba lub instytucja odpowiedzialna za zwalczanie Barszczu Sosnowskiego. „Zwalczanie rośliny jest obowiązkiem właścicieli, bądź zarządców nieruchomości, na których rośnie barszcz” – mówią krakowscy urzędnicy.

Łódzki ratusz nie otrzymuje obecnie zawiadomień dotyczących barszczu Sosnowskiego. „Występowanie tej groźnej rośliny należy zgłaszać do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, które później kierują sprawy do EKO Patrolu Straży Miejskiej w Łodzi lub Straży Pożarnej. Jednostki te dysponują odpowiednim wyposażeniem, pozwalającym bezpiecznie usunąć barszcz Sosnowskiego” – tłumaczą łódzcy urzędnicy.