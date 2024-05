Gdzie w polskich miastach można znaleźć ule? W parkach, biurowcach i... pralkach

Pomysł utworzenia miejskiej pasieki w Białymstoku powstał przy okazji zakładania łąk kwietnych, jako naturalna kontynuacja tego projektu. Ule zostały zasiedlone rodzinami pszczół produkcyjnych. To pszczoły z Instytutu Pszczelnictwa w Końskowoli, z gatunku Krainka zwanego Niemką.

– Miejska pasieka ma zwracać uwagę mieszkańców na rolę i wielkie znaczenie pszczół dla życia ludzi i zwierząt. To bardzo pożyteczne owady, którym zawdzięczamy nie tylko miód. Gdyby nie zapylały roślin uprawnych, to plony drastycznie by spadły. Nie byłoby chociażby jabłek, truskawek, ogórków i wielu innych owoców, warzyw czy zbóż. Dlatego dbanie o pszczoły jest bardzo ważne – podkreśla Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Białostocka pasieka to projekt edukacyjny. Jest elementem programu „Ochrona owadów zapylających na obszarze Białegostoku”. Co roku z białostockiej pasieki pozyskuje się coraz więcej miodu. Od 98 kg w 2020 roku, do 245 kg w 2023 roku. Zebrany miód miasto wykorzystuje do celów promocyjnych.

W Poznaniu ule znajdują się w starych pralkach

Własne pasieki mają też inne miasta. I te mniejsze i te większe. W Katowicach pszczoły mieszkają w ulach m.in. na dachach Basenu Brynów, NOSPR-u i przy zjeżdżalni Basenu Burowiec. W mieście jest siedem uli.

- Miejskie ule to jedno z działań prowadzonych w Katowicach z myślą o dobrostanie owadów. Do centrum miasta wprowadzamy dodatkową zieleń, nasadziliśmy nowe drzewa na al. Korfantego czy ul. Dworcowej, a to samo czeka ul. Warszawską, gdzie dodatkowo zasadzimy ponad 5 tys. krzewów i bylin - zauważa Marcin Krupa, prezydent Katowic.