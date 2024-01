Smog dusi Kraków. Miasto wprowadziło darmową komunikację

Jest smog? Korzystaj z darmowej komunikacji, a nie samochodu

Z powodu wysokiego poziomu smogu władze Krakowa zdecydowały o wprowadzeniu darmowej komunikacji miejskiej. Podobnie było wczoraj. Pasażerowie nie płacą za bilety nie tylko w Krakowie, ale też w gminach ościennych, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. Bezpłatna komunikacja obowiązuje na razie dziś do północy.

W środę fatalne powietrze było w Poznaniu, ale nie przekroczyło krytycznych norm. Dziś jest już lepiej.

W przypadku tego miasta wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej ze względu na złą jakość powietrza jest regulowane uchwałą z 2017 roku.. Aby wprowadzono darmowe przejazdy, spełnione muszą zostać dwa warunki.

Po pierwsze, danego dnia dobowe stężenie zanieczyszczeń pyłowych PM10 na dowolnej stacji w Poznaniu musi przekroczyć określony poziom (początkowo było to 200 mikrogramów na m3, ale od 2019 roku to 100 mikrogramów na m3). A drugi warunek to musi występować ryzyko kontynuacji przekroczenia poziomu smogu jeszcze następnego dnia. Teraz tak nie było.