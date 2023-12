Lider stowarzyszenia "Kraków dla Mieszkańców”, radny Łukasz Gibała, poruszył sprawę fajerwerków oraz tego, że mają one szkodliwy wpływ na zdrowie zarówno ludzi, jak zwierząt. Gibała zwrócił się z apelem do mieszkańców Krakowa o poparcie zakazu używania fajerwerków. Wystosował także petycję do premiera oraz nowego rządu w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących ich sprzedaży oraz użycia.

Fajerwerki szkodliwe dla ludzi i zwierząt. Petycja ws. zakazu

"Moi Drodzy, potrzebuję Waszego wsparcia! Zaapelujmy wspólnie do nowego rządu o umożliwienie wprowadzenia w Krakowie zakazu sprzedaży i używania fajerwerków!" - pisze radny Gibała w mediach społecznościowych, apelując o podpisanie się pod petycją w tej sprawie. ”Odpalanie środków pirotechnicznych oznacza ogromny stres dla psów i kotów, zagrożenie życia bezdomnych i dzikich zwierząt, a także zanieczyszczenie środowiska" - zaznaczył we wpisie opublikowanym na Facebooku.

Jak zauważają autorzy petycji, „w kwietniu 2022 r. Rada Miasta Krakowa podjęła w tej samej sprawie rezolucję skierowaną do ówczesnego Prezesa Rady Ministrów”. „Niestety jednak poprzedni rząd nic w tej sprawie nie zrobił. Liczymy, że nowa Rada Ministrów mimo wielu innych ważnych wyzwań nie pominie i tej sprawy, szybko podejmując stosowne prace legislacyjne – o co gorąco apelujemy” – czytamy.