Według danych Instytutu Samar, w dzielnicach najwyższy odsetek starych aut ma Rembertów, gdzie w końcu 2021 r. na 4,6 tys. zarejestrowanych samochodów, wymogów I etapu strefy nie spełniało 14,4 proc., podobnie jak w Wesołej (14 proc.). Z kolei na Bemowie, gdzie na ponad 25 tys. samochodów, tych niespełniających przyszłorocznych reguł było prawie 2,4 tys., to stanowiły one już tylko 9,5 proc. Na 20,2 tys. aut z Białołęki zakaz wjazdu do strefy miałby objąć jedną dziesiątą. Najmniejszy odsetek najstarszych samochodów ma Mokotów: niecałe 8,2 proc., ale ta dzielnica w końcu 2021 r. miała największy park – 55,3 tys. - samochodów osobowych. To efekt dużej liczy aut firmowych, zarazem najmłodszych.

5,5 proc. Tyle samochodów w Warszawie nie wjedzie do Strefy Czystego Transportu

Na początku 2023 r., a więc jeszcze przed wprowadzonymi w wyniku społecznych konsultacji zmianami, szacowano, że wprowadzenie w Warszawie SCT już w ciągu dwóch lat ograniczyłoby liczbę aut mieszkańców jeżdżących po centrum o ponad 100 tys. Samar wyliczał (dla porównania przyjmując, że w kolejnych etapach zaostrzania strefy struktura wiekowa pojazdów byłaby taka sama), że w 2028 r. szlaban na wjazd do strefy dostałoby prawie 194 tys. samochodów należących do Warszawiaków, tj. 16,8 proc., a w 2032 r. zakaz objąłby już ponad połowę aut z Pragi Północ, Rembertowa, Targówka, Ursusa, Wawra, Wesołej oraz Woli.

Z badania zrealizowanego na przełomie marca i kwietnia 2023 r. na zlecenie stołecznego ratusza na reprezentatywnej grupie 1020 mieszkańców Warszawy wynika, że niemal 70 proc. dorosłych mieszkańców miasta (w tym 66 proc. kierowców deklarujących jazdę autem regularnie) popiera wprowadzenie SCT.