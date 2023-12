Rząd ruszy z finansowaniem in vitro, ale samorządy z tego nie zrezygnują

Program in vitro prowadzony we Wrocławiu, zakłada dofinansowanie kosztów jednego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka dla każdej pary, pozostającej w związku małżeńskim lub partnerskim, zakwalifikowanej do programu. Do tej pory dofinansowanie wynosiło maksymalne do 5 tys. zł, a od stycznia będzie dwa razy wyższe i wyniesie 10 tys. zł.

Z kolei Rada Miasta Lublin w grudniu 2022 roku zdecydowała o przyjęciu programu polityki zdrowotnej w zakresie dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców na lata 2023-2025, a jego realizacja rozpoczęła się w marcu bieżącego roku. Z dotychczasowych sprawozdań wynika, że obecnie 19 par z Lublina oczekuje potomstwa.

— W 2023 roku na realizację programu miasto przeznaczyło 380 tys. złotych, zaś na 2024 rok zarezerwowało kwotę 640 tys. zł. Łącznie na lata 2023-2025 zaplanowano na ten cel 1,5 mln zł. Ze względu na założenia programowe kwota za wykonaną procedurę zostanie utrzymana w dotychczasowej wysokości — 5 tys. zł — mówi Anna Czerwonka, z lubelskiego ratusza.

Rząd wraca do finansowania in vitro, ale samorządy z tego nie rezygnują

Już w poprzedniej kadencji wpłynął do Sejmu obywatelski projekt ustawy o finansowaniu procedury in vitro z budżetu państwa. Wówczas trafił do „zamrażarki”, ale Sejm X kadencji zajął się nim na swoim pierwszym posiedzeniu.

Ustawa została już przyjęta przez obie izby parlamentu, a w piątek podpisał ją prezydent Andrzej Duda. Ustawa nakłada na ministra zdrowia obowiązek przeznaczania corocznie z budżetu państwa z części będącej w jego dyspozycji, nie mniej niż 500 mln zł na realizację programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmującego procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe .