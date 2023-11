Trudne budżety wielkich miast: Warszawie zabraknie miliardów

– To już osiemnasty projekt budżetu, który przedstawiam mieszkańcom . Po raz kolejny jest to budżet trudny. Tym razem jednak jest to także budżet nadziei. Tę nadzieję mam dzięki zmianom, jakie przyniosły październikowe wybory. Liczę na to, że zaowocują współpracą między rządem a samorządem, przywróceniem normalności i niezależności samorządów w Polsce – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku

Planowane wydatki Białegostoku w 2024 roku wyniosą ponad 2,707 mld zł i w stosunku do planowanych na rok 2023 będą wyższe o ok. 239,9 mln zł (czyli o ok. 9,7 proc.).

Wielkie czekanie na środki unijne

Warszawie do zamknięcia budżetu – czyli zbilansowania dochodów oraz wydatków – brakuje 3 mld 263 mln zł. Deficyt w przyszłym roku wyniesie więc około 12 proc. "Zostanie on pokryty w głównej mierze z kredytów, w kwocie 2 mld 955 mln zł. Ich zaciągnięcie jest konieczne do zapewnienia realizacji zadań przez miasto" – przyznają władze stolicy.

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska zauważa, że od roku 2022, od kiedy weszła w życie "deforma podatkowa zwana Polskim Ładem", mamy do czynienia z ogromnym rozjazdem dochodów i wydatków samorządu. W przyszłym roku wydatki bieżące rosną o 285,5 miliona, natomiast dochody o 351 milionów. Zdaniem prezydent Gdańska, przyczyny tegorocznego deficytu, to m.in. niedoszacowanie wpływów z podatków.