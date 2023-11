Inowrocław bez komisarza i bez projektu budżetu. "Rząd mści się na mieście"

Tychy też nie będą mieć problemu z budżetem. – Wczoraj dokument wpłynął do Rady Miasta. Trafił do odpowiedniej komisji. Pracujemy już nad nim – przekazała nam w czwartek Barbara Konieczna, przewodnicząca Rady Miasta Tychy.

Inowrocław bez projektu budżetu. Były prezydent oburzony

W trudnej sytuacji jest Inowrocław, którego wieloletni prezydent Ryszard Brejza został w październiku wybrany na senatora. Miasto do tej pory nie ma komisarza. Nie ma też projektu budżetu na ten rok.

- To jest sytuacja żenująca. Tu można byłoby się zastanowić kto nie dopilnował swoich obowiązków? Jeżeli ta sytuacja będzie się przeciągała postawię takie pytanie w zawiadomieniu do prokuratury. Kto zaniedbuje swoje obowiązki czy wojewoda, który powinien wnioskować o powołanie komisarza, czy premier, który go wyznacza, czy też jeszcze inny urzędnik? – zastanawia się były prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.

Brejza przyznaje, że ustawa nie przewiduje terminu na wyznaczenie osoby pełniącej funkcję prezydenta zwanego potocznie komisarzem, ale ze względu na odpowiedzialność za zapewnienie normalnego funkcjonowania miasta w newralgicznym momencie, jakim jest kończący się rok budżetowy (są obowiązki związane z rozliczeniem tego roku, jak i zaplanowania przyszłego roku, przygotowania budżetu na przyszły rok), to wyznaczenie takiej osoby powinno nastąpić jak najszybciej.

– To jest niesamowite, że administracji rządowej nie zależy na spełnieniu swojej roli. To za co ona bierze pieniądze? – zastanawia się senator Brejza.

Brejza dodaje, że ma wrażenie, że administracja rządowa mści się na Inowrocławiu, na mieszkańcach tego miasta. - Pewnie liczyli, że jak nie powołają swojego komisarza, to powstanie jakiś chaos, bo mieszkańcy nie będą mieli w terminie mieli wystawianych decyzji , albo jakieś inne problemy powstaną, a tak się nie stało - mówi były prezydent Inowrocławia.