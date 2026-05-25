Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Sprawiedliwości oraz patronatem medialnym dziennika „Rzeczpospolita” i rp.pl.

Reklama Reklama

System środków ochrony prawnej ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego stosowania Prawa zamówień publicznych oraz sprawnej realizacji polityki zakupowej państwa. W praktyce to właśnie on wyznacza ramy rozstrzygania sporów między zamawiającymi a wykonawcami i wpływa na bezpieczeństwo całego rynku zamówień publicznych.

Mimo zmian w przepisach wprowadzanych w ostatnich latach funkcjonowanie tego systemu wciąż budzi wiele pytań i jest przedmiotem intensywnej debaty. Dyskusja dotyczy m.in. czasu rozpoznawania spraw, jakości orzecznictwa, pozycji organów rozstrzygających spory oraz kierunku ewentualnych zmian instytucjonalnych. Istotne znaczenie mają również zmiany w zakresie postępowania dowodowego, które rodzą pytania o gwarancje procesowe stron i uczestników postępowania odwoławczego.

Konferencja będzie okazją do spojrzenia na te zagadnienia z perspektywy systemowej i praktycznej.

Wspólnie z zaproszonymi ekspertami chcemy zastanowić się m.in. nad tym:

czy obecna pozycja ustrojowa Krajowej Izby Odwoławczej sprzyja efektywności, jakości i sprawności systemu środków ochrony prawnej oraz czy potrzebne są zmiany w tym zakresie;

czy powrót do modelu rozpoznawania skarg przez jeden sąd zamówień publicznych sprawdził się w praktyce;

Jaką rolę w systemie środków ochrony prawnej powinien pełnić Prezes Urzędu Zamówień Publicznych;

jakie działania legislacyjne i pozaprawne mogą wzmocnić skuteczność, efektywność i jakość rozpoznawania spraw.

Program wydarzenia dostępny na https://www.stowarzyszeniepzp.pl/aktualnosci

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza dostępnego pod linkiem. W wydarzeniu będzie można uczestniczyć stacjonarnie lub online.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w przypadku udziału stacjonarnego przesłanie zgłoszenia nie oznacza automatycznego potwierdzenia udziału. Informację o przyjęciu zgłoszenia organizatorzy prześlą drogą mailową.

Patronem medialnym konferencji jest „Rzeczpospolita” i rp.pl