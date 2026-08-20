– W kilkunastu szkołach prace będą kontynuowane również po rozpoczęciu roku szkolnego. Wynika to z dużego zakresu inwestycji oraz czasu potrzebnego na przeprowadzenie procedur przetargowych. Roboty będą prowadzone tak, aby w jak najmniejszym stopniu wpływały na funkcjonowanie szkół – zapewnia biuro prasowe łódzkiego ratusza.

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Miliony na szkolne remonty

Połowa wakacji już za nami. Prace w samorządowych szkołach trwają w najlepsze. Modernizowane są setki budynków – od niewielkich remontów klas i sanitariatów po kompleksowe termomodernizacje, budowę hal sportowych czy przebudowę całych obiektów.

Sporo prac zaplanował Kraków. W 164 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych realizowanych jest około 350 zadań remontowych. Wrocław prowadzi inwestycje w około 140 szkołach, przedszkolach i żłobkach, a Poznań modernizuje ponad 120 szkół. W Lublinie remonty obejmują 50 placówek, w tym 20 szkół podstawowych, w Łodzi – 34 szkoły, a Toruń zaplanował prace praktycznie we wszystkich miejskich placówkach oświatowych. Stołeczny ratusz nie przekazał nam informacji o liczbie remontowanych szkół, ale poinformował o szerokim zakresie robót prowadzonych we wszystkich dzielnicach.

Rosną również nakłady na remonty. Największy budżet na ten cel przeznaczyła Warszawa – blisko 200 mln zł. Wrocław wyda na inwestycje edukacyjne 162 mln zł, a Kraków zwiększył środki z 35,3 mln zł do prawie 44,8 mln zł. Z kolei Poznań zabezpieczył ponad 26 mln zł, czyli o 5 mln zł więcej niż przed rokiem, a Łódź – ponad 14,6 mln zł. Lublin utrzymał wydatki na poziomie 3 mln zł, natomiast Toruń zwiększył pulę środków na remonty prowadzone przez szkoły do 5,3 mln zł.

– Inwestowanie w edukację to znacznie więcej niż remonty budynków. To tworzenie przestrzeni, w których dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje pasje, zdobywać wiedzę i czuć się bezpiecznie. Każda wyremontowana sala, nowoczesne boisko czy odnowiony plac zabaw przekładają się na komfort codziennej nauki i pracy – mówi Ryszard Kessler, wiceprezydent Wrocławia.

Nie tylko lifting sal lekcyjnych

Choć w niemal każdym mieście powtarzają się prace związane z malowaniem klas, wymianą podłóg czy remontami sanitariatów, zakres inwestycji jest znacznie szerszy.

– Najczęściej zgłaszanymi przez placówki problemami są konieczność remontów podłóg, w tym wymiany wykładzin, cyklinowania i lakierowania parkietów, modernizacji nawierzchni sal sportowych, wymiany płytek podłogowych oraz drzwi – zarówno zewnętrznych, jak i, częściej, wewnętrznych do sal, sanitariatów i zaplecza kuchennego – mówi Magdalena Dębczyńska-Wróblewska z Urzędu Miasta Torunia. Dodaje, że miasto otrzymuje coraz mniej zgłoszeń dotyczących cieknących dachów i przecieków instalacji sanitarnych (które zawsze traktowane są priorytetowo), a także konieczności wymiany instalacji elektrycznych. Coraz więcej pieniędzy trafia również na dostosowanie budynków do przepisów przeciwpożarowych i potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

– Celem prowadzonych modernizacji jest poprawa warunków nauki oraz zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży. Zakres robót obejmuje m.in. wymianę podłóg, remonty sal gimnastycznych i sanitariatów, modernizację wentylacji i oświetlenia, a także przebudowę boisk i placów zabaw – mówi Justyna Góźdź, rzeczniczka prezydenta Lublina.

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W wielu miastach duży nacisk kładzie się na poprawę infrastruktury sportowej. Wrocław buduje nowe hale i bloki sportowe, modernizuje dwa szkolne baseny oraz boiska i korty tenisowe. Toruń kończy wart ponad osiem mln zł remont basenu w II LO, a równolegle przebudowuje boisko przy I LO. W Łodzi i Krakowie prowadzone są rozległe termomodernizacje budynków szkolnych, obejmujące ocieplenie ścian, wymianę stolarki oraz modernizację instalacji.

– Naszym celem jest to, aby po wakacjach dzieci i młodzież wróciły do budynków bezpiecznych, nowoczesnych i odpowiadających współczesnym potrzebom edukacji. Równolegle przygotowujemy kolejne zadania i inwestycje – podkreśla Marcin Miedziński, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji we Wrocławiu.

Budowlańcy skończą większość remontów, ale nie wszystkie

Zdecydowana większość prowadzonych remontów zakończy się jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. W Lublinie prace powinny zakończyć się do połowy sierpnia. W Krakowie do 31 sierpnia zakończy się około 80 proc. wszystkich remontów, a pozostałe będą miały głównie charakter zewnętrzny lub kosmetyczny. Z kolei w Poznaniu część robót została już zakończona (w kilkunastu placówkach), a pozostałe mają zakończyć się przed pierwszym dzwonkiem. Także w Toruniu wiele szkół zakończyło już zaplanowane prace, a większość pozostałych inwestycji powinna zostać odebrana jeszcze w sierpniu.

– Większość zadań remontowych została zaplanowana tak, aby roboty były wykonywane w okresie wakacyjnym i zakończone przed rozpoczęciem roku szkolnego – zapewnia Monika Beuth, rzeczniczka warszawskiego ratusza.

Nie wszystkie inwestycje uda się jednak zakończyć przed 1 września. W Łodzi roboty będą kontynuowane w kilkunastu szkołach. Także Warszawa przewiduje podobną sytuację w kilkunastu placówkach, a Toruń już dziś wie, że część zadań zakończy się dopiero jesienią. Powody są niemal identyczne we wszystkich miastach: chodzi przede wszystkim o bardzo szeroki zakres robót obejmujących remonty dachów, elewacji, sieci zewnętrznych czy termomodernizacje. Problemem okazują się także przedłużające się przetargi.

– Prawdopodobnie w kilkunastu jednostkach oświatowych czas realizacji remontów będzie musiał zostać wydłużony. Głównym powodem jest szeroki zakres robót, ale także trudności z wyłonieniem wykonawców oraz przedłużające się procedury przetargowe – wyjaśnia Monika Beuth. A Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, przyznaje, że mimo planowania remontów na okres wakacyjny mogą zdarzyć się przypadki prowadzenia prac także w trakcie roku szkolnego. – Będą one jednak realizowane głównie na zewnątrz budynków i w sposób niezakłócający zajęć dydaktycznych – zapewnia. Dodaje, że jednym z powodów mogą być trudności z wyłonieniem wykonawcy lub brak korzystnych rozstrzygnięć postępowań przetargowych. W takich przypadkach zachodzi konieczność skorygowania zakresu zadania lub zwiększenia środków finansowych, co wydłuża termin jego realizacji.

W Toruniu brak wykonawców oznacza, że remont dachu w SP nr 13 oraz elewacji zabytkowego Przedszkola Miejskiego nr 4 zakończy się dopiero pod koniec września. Dłużej potrwa również kompleksowy remont kuchni w SP nr 11. Także przedstawiciele Krakowa wskazują, że opóźnienia wynikają także z odwołań w przetargach czy konieczności uzyskania dodatkowych pozwoleń – na przykład archeologicznych – oraz zmian dokumentacji po odkryciu problemów technicznych. Małgorzata Tabaszewska z Urzędu Miasta Krakowa podkreśla, że większość prac prowadzonych po wakacjach będzie odbywać się na zewnątrz budynków lub będzie miała ograniczony zakres, dzięki czemu nie powinna utrudniać prowadzenia zajęć.