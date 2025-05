Jak zamożni są prezydenci dużych miast?

Majątek kandydatów na prezydenta Polski (jednym z nich jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski) wzbudza ogromne emocje w obecnej kampanii wyborczej, choćby ze względu na pomysł podatku katastralnego, który pojawił się w przestrzeni publicznej. Na fali tego zainteresowania przyjrzeliśmy się oświadczeniom majątkowym 18 prezydentów miast, będących stolicami województwa. Z naszej analizy wynika kilka ciekawych wniosków.

Ile nieruchomości w oświadczeniach majątkowych

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski jest liderem pod względem wartości nieruchomości wymienionych w jego oświadczeniu. To dwa mieszkania, stanowiące współwłasność z żoną, o powierzchni 79 mkw. oraz 103,5 mkw. Ich wartość (według oświadczenia rocznego za 2024 r., do którego dotarła gazeta „Fakt”) to odpowiednio 1,2 mln zł oraz 1,3 mln zł. Niecały rok wcześniej w oświadczeniu złożonym z okazji początku kadencji prezydent Warszawy wyceniał je na 1 i 1,1 mln zł.

Do tego Rafał Trzaskowski podaje w swoim oświadczeniu majątkowym informację o 38-metrowym mieszkaniu należącym do majątku odrębnego żony, o wartości ok. 500 tys. zł (rok wcześniej – 350 tys.), oraz działce z domkiem, również należącej do żony, wycenionej na 70 tys. (tyle co rok wcześniej). W sumie nieruchomości wymienione w oświadczeniu Trzaskowskiego mają wartość 3,07 mln zł.

Na niewiele mniej, czyli na 2,8 mln zł, swoje „włości” wycenia Robert Szewczyk, obecny prezydent Olsztyna. To 140-metrowy dom (800 tys. zł), a także 26-hektarowe gospodarstwo rolne (2 mln zł). Prezydent Szewczyk wylicza, że z tytułu posiadania tego gospodarstwa uzyskał w 2024 r. 2,6 tys. zł dochodu.