Oprócz tradycyjnych potraw na stołach znajdą się świąteczne kartki przygotowane przez dzieci z łódzkich szkół oraz pisanki wykonane przez przedszkolaków. Spotkanie w hali Expo będzie miało charakter ekumeniczny – zostaną zaproszeni na nie duchowni różnych kościołów chrześcijańskich.

Przygotowania do śniadania wielkanocnego trwają też w Poznaniu. Odbędzie się ono w ogrodzie przy parafii Bożego Ciała w Poznaniu. Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 8.30. Przy stołach przygotowanych zostanie ok. 300 miejsc, głównie dla osób w kryzysie bezdomności. Pozostali goście otrzymają świąteczne pakiety na wynos, by móc spożyć posiłek we własnym gronie. W sumie wsparcie otrzyma 1,3 tys. osób. „Wielkanoc to moment odrodzenia, pełen miłości i serdeczności. Jednak dla wielu osób, które żyją w biedzie, samotności, chorobie czy na ulicy, ten czas staje się jednym z najtrudniejszych w roku” – zauważa poznańska Caritas.

Śniadanie dla samotnych i potrzebujących zorganizuje też Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”. Odbędzie się ono w niedzielę, 20 kwietnia o godzinie 10.30 przy ul. św. Wincentego 6/9 w Poznaniu.

Poza śniadaniem, paczki dla potrzebujących

Coroczne Śniadanie Wielkanocne dla osób ubogich, samotnych, bezdomnych organizowane jest także w Białymstoku. Potrzebujący zasiądą do wspólnego stołu w Wielką Niedzielę o godz. 7.30 w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia. Około 500 osób będzie mogło poczęstować się ciepłym posiłkiem, otrzymać paczkę z żywnością i spędzić czas wraz z innymi w świątecznej atmosferze.

Zarówno śniadanie, jak też paczki pomocowe, przygotowują Fundacja Rodziny Czarneckich i Caritas Archidiecezji Białostockiej. Od lat tę inicjatywę wspiera finansowo także miasto.