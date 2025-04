To kolejna kontrola NIK dotycząca cyberbezpieczeństwa w samorządach. Niestety, jej ustalenia nie są pozytywne. Skontrolowano 24 samorządy: 17 urzędów gmin i siedem starostw powiatowych. Kontrolę przeprowadzono od 1 stycznia 2023 r. do 20 września 2024 r. W większości (ponad 90 proc.) stwierdzono nieprawidłowości w zakresie organizacji zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji oraz zapewnienia ciągłości działania ich systemów informatycznych. W połowie przypadków nie wiadomo było dokładnie, jakie informacje wymagają ochrony lub nie przypisano im odpowiedniego poziomu ochrony. NIK określiła takie działania jako nierzetelne.

Reklama

Jakie uchybienia w działaniu samorządów znalazła NIK?

Izba zaznacza, iż kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji ma istotny wpływ na skuteczność działań administracji oraz na bezpieczeństwo danych osobowych obywateli. Niestety – jak tłumaczy Marian Banaś, prezes NIK: „Samorządy w dużej mierze nie identyfikowały danych wymagających zabezpieczenia, nieczęsto przygotowywały dokumentów kluczowych dla bezpieczeństwa systemów informatycznych, a jeśli już je przygotowały, to nie testowały skuteczności przyjętych zabezpieczeń”. NIK ustaliła, że ponad 70 proc. urzędów nie było przygotowanych do zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych. W sytuacji kryzysowej – np. pożaru, zalania, ataku hakerskiego czy działań hybrydowych – może to doprowadzić do przerwy lub do zaprzestania działalności urzędu.

NIK zwraca uwagę także na to, że samorządy nie zabezpieczyły serwerowni przed czynnikami zewnętrznymi. Nie prowadziły szkoleń dotyczących bezpieczeństwa danych dla pracowników urzędów. Nie zadbały także o zapisy gwarantujące poufność w umowach z dostawcami usług IT. Łącznie NIK zidentyfikowała 222 nieprawidłowości, z których 51 usunięto już w trakcie kontroli. Tylko w jednym urzędzie nie stwierdzono nieprawidłowości. Okazało się, że co trzeci samorząd nie opracował i nie wdrożył Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

W 20 urzędach wykryto nieprawidłowości dotyczące: zabezpieczenia serwerowni, sporządzania kopii zapasowych, przyznawania pracownikom uprawnień do korzystania z systemów informatycznych, w tym – odbierania uprawnień po zakończeniu zatrudnienia. W 11 urzędach w umowach na zakup usług informatycznych, zakup lub serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania, stwierdzono brak zapisów gwarantujących zabezpieczenie poufności informacji uzyskanych przez wykonawców. W dziewięciu urzędach nie zidentyfikowano w sposób udokumentowany kluczowych elementów infrastruktury i usług IT oraz nie ustalono ich zabezpieczenia pod kątem wpływu czynników zewnętrznych.