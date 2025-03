„Ludzkie zachowania są równie okrutne co wspaniałe. Podziękowania dla strażników” – napisał jeden z mieszkańców Krakowa na profilu straży miejskiej w mediach społecznościowych. „Biedactwo. Brawa dla osób, które nie przeszły obojętnie obok i zareagowały” – dodawał inny.

Warszawa: 650 interwencji ekopatrolu miesięcznie

Podobne interwencje są też w innych miastach. W Warszawie ekopatrol niedawno otrzymał pilne zgłoszenie od mieszkanki Śródmieścia. Na jej parapecie wylądowała... papuga, która grzecznie czekała na otwarcie okna.

– Po jego otwarciu ptak samodzielnie wszedł do pomieszczenia. Papuga była zadbana i bardzo przyjazna. Przekrzywiając zabawnie główkę, odbyła krótki spacer do kontenera przewozowego. Z racji późnej pory spędziła noc w pomieszczeniach ekopatrolu – przekazała stołeczna straż. Ptak był zaobrączkowany, więc następnego dnia odnaleziono właściciela.

Czytaj więcej Z regionów Na straży miasta. Samorządy szukają kandydatów do straży miejskiej Dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i chronią porządek publiczny. W zamian mogą liczyć na stabilne zatrudnienie i liczne benefity. Ale mimo to w niektórych miastach brakuje strażników miejskich.

Ekopatrol w Warszawie działa od ponad 20 lat. Miesięcznie ma ok. 650 interwencji. Podobnie jest w innych dużych miastach. Tam skala interwencji jest jednak mniejsza, a i same patrole do pomocy braciom mniejszym czasem mają inną nazwę niż w stolicy.

– Niesiemy pomoc zwierzętom, również egzotycznym. Mieliśmy interwencje dotyczące ptaszników, np. z gatunków kędzierzawy, meksykański, węży egzotycznych, np. lancetogłowów, boa dusicieli, i nadrzewnych, pytonów, skorpionów, legwanów, waranów oraz ptaków egzotycznych – mówią warszawscy strażnicy.