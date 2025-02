Zakupy przez internet. Jedno województwo w Polsce za nimi nie przepada

– Zakupy online uwarunkowane są wieloma czynnikami, m.in. ekonomicznymi, demograficznymi, technologicznymi czy społecznymi. A te różnią się nie tylko pomiędzy krajami, ale nawet w poszczególnych regionach Polski. Z pewnością kluczową rolę odgrywa rozwinięta infrastruktura logistyczna – mówi Dominik Plichta, dyrektor linii biznesowej e-commerce, Fulfilio. Zdaniem eksperta w aglomeracjach miejskich, takich jak Warszawa, Wrocław czy Poznań, mamy do czynienia z gęstą siecią punktów odbioru i automatów paczkowych, co znacznie ułatwia i przyspiesza proces dostawy.

– W regionach o niższym wskaźniku zakupów online często brakuje tej rozwiniętej infrastruktury ostatniej mili. Inwestycje w automaty paczkowe i punkty odbioru, do których Polacy szybko się przekonali, mogłyby znacząco zwiększyć popularność e-commerce w tych obszarach – wyjaśnia Plichta.

Ekspert zauważa, że w regionach, gdzie e-commerce jest bardziej rozwinięty, konsumenci są bardziej skłonni do korzystania z płatności elektronicznych, co przyspiesza cały proces zakupowy.

Przyznają to nieoficjalnie sprzedawcy, którym coraz rzadziej opłaca się utrzymywanie kosztownych płatności gotówką. – Kurierzy też wolą dostarczać przesyłki z góry opłacone, płatności opóźniają cały proces. Plus, nie ma się co oszukiwać, dostawy do słabiej zaludnionych obszarów są po prostu droższe, co zniechęca kupujących. Zwłaszcza tych bardziej oszczędnych – przyznaje jeden z dużych e-sklepów. Uruchomienie automatu do odbioru przesyłek także nie jest takie proste, ponieważ urządzenie, niezależnie od operatora, musi generować określony obrót, by miało to sens ekonomiczny.

– W oczywisty sposób sprawia to, że takie instalacje w słabiej zaludnionych obszarach nie mają po prostu sensu – przyznaje kolejny handlowiec.