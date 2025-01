Co zrobić ze świątecznym drzewkiem? Można dać mu nowe życie

Święta, święta, i po świętach. Nie ma jednej daty, po której powinno się rozebrać drzewka świąteczne. Zwyczajowo przyjęły się trzy terminy - do kiedy choinki trzyma się w domach. Pierwsza to święto Trzech Króli, obchodzone 6 stycznia. Kolejna – to przypadająca w niedzielę po Trzech Królach – Niedziela Chrztu Pańskiego. A trzeci termin to 2 lutego, kiedy obchodzone jest święto Ofiarowania Pańskiego, ustanowione na pamiątkę ofiarowania Jezusa w świątyni jerozolimskiej, które odbyło się 40 dni po narodzinach.

Jeśli choinka gubi igły, to nikt nie czeka z jej rozebraniem do 2 lutego. Wiele osób pozbywa się więc drzewka zaraz po święcie Trzech Króli.

Świąteczne bombki nie są ze szkła opakowaniowego

Pierwszym krokiem jest usunięcie wszelkich ozdób. Bombki, lampki, łańcuchy i inne dekoracje należy schować na następne święta, a jeśli chcemy się ich pozbyć to plastikowe ozdoby wrzucamy do pojemnika żółtego, natomiast szklane bombki do pojemnika czarnego na odpady zmieszane.

- Bombki nie są wykonane ze szkła opakowaniowego, z jakiego produkuje się butelki i słoiki – te wyrzucamy do pojemnika zielonego - przypominają urzędnicy z Katowic.