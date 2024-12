Telewizyjne imprezy sylwestrowe. Zyskują na nich miasta oraz lokalny biznes

- Takie wydarzenie to przede wszystkim promocja miasta. Impreza sylwestrowa na antenie stacji telewizyjnej to gwarancja dużej oglądalności, a co za tym idzie - promocji Chełma na skalę, jakiej dotąd nie było - uważa Damian Zieliński, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Chełma.

Ile samorządy dopłacają do telewizyjnych imprez sylwestrowych?

W Toruniu odbędzie się "Sylwestrowa Moc Przebojów" telewizji Polsat. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Maryla Rodowicz, Dawid Kwiatkowski, Grzegorz Skawiński z zespołem Kombii czy Zenon Martyniuk.

- Miasto Toruń wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego jest współgospodarzem tegorocznej „Sylwestrowej Mocy Przebojów. Na ten cel przeznaczono 980 tysięcy złotych (netto). Podobną kwotę deklaruje samorząd województwa, co daje niemal 2 miliony złotych - mówi Marcin Centkowski z Urzędu Miasta Toruniu.

W koncercie na Rynku Staromiejskim weźmie udział maksymalnie 10 tysięcy osób, co jest zgodne z przepisami dotyczącymi organizacji imprez masowych. - Szacujemy, że do miasta na Sylwestra może przyjechać 20-30 tysięcy osób. Aby zapewnić bezpieczeństwo, zostanie wprowadzony system liczenia publiczności, umożliwiający kontrolowanie liczby uczestników - mówi Marcin Centkowski.