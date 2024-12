Jak polskie samorządy pomagają dokarmiać ptaki

Dzięki akcji już kilkaset karmników trafiło nie tylko do mieszkańców Szczecina, ale także do szkół i przedszkoli. Teraz leśnicy planują odwiedzić te placówki, przekazać zebraną karmę i przeprowadzić w nich krótkie lekcje przyrody.

Ptaki jedzą ziarna zbóż, płatki owsiane, słonecznik pastewny, kaszę, kukurydzę, orzechy włoskie, ziemne niesolone, laskowe, niesoloną słoninę (nie powinna wisieć dłużej niż dwa tygodnie), gotowane, pokrojone i niesolone warzywa oraz gotowane jajka.

Białystok i Kraków też pomagają dokarmiać ptaki

Podobną akcję zorganizowano w Białymstoku. Aby wziąć w niej udział, wystarczyło wypełnić formularz zgłoszeniowy. Akcja trwa przez kilka dni. - Zima jest trudnym okresem dla tych gatunków ptaków, które nie odleciały w cieplejsze regiony. Wiele osób w tym czasie podejmuje się ich dokarmiania - tłumaczą urzędnicy z Białegostoku.

Przypominają oni, że wiosną rozdawano mieszkańcom budki lęgowe dla ptaków, a teraz postanowiono zorganizować kolejną akcję związaną z przekazaniem 100 karmników.

Na zgłoszenia od mieszkańców miasto czekało do 10 grudnia. - Osoby zakwalifikowane do akcji zostaną o tym poinformowane mailowo lub telefonicznie. Karmniki będzie można odebrać w Departamencie Gospodarki Komunalnej przy ul. Kamiennej 17 do 20 grudnia do godz. 15:30 – przekazała nam Marta Matejczuk, z białostockiego ratusza. Urzędniczka dodała, że jedna osoba może wziąć udział w akcji tylko jeden raz i otrzymać jeden karmnik.