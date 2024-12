Które samorządy najlepiej odnajdują się na Facebooku, Tik-Toku czy LinkedInie?

Ale to Łódź jest w tym roku liderem wśród zasięgów reklam: opublikowała w tym roku pięć najbardziej nośnych komunikatów tego typu. Najlepsza z nich miała zasięg 2,6 miliona odbiorców! - Reklamy dotyczyły wydarzeń muzycznych, a te, również dzięki takiemu wsparciu, po raz kolejny okazały się sukcesem frekwencyjnym i artystycznym - chwali się łódzki ratusz.

Z kolei aż 25 proc. reklam emitowanych przez Gorzów dotarło do osób po 65 roku życia, a najbardziej zasięgowe reklamy należały do Łodzi, która równie aktywna była także na Tik-Toku. A na tym ostatnim portalu swoje oficjalne profile posiada zaledwie osiem miast wojewódzkich.

Krótkie relacje z życia miasta. Co samorządy publikują na profilach w social mediach?

Poznań prowadzi oficjalne profile na Facebooku, Instagramie, TikToku, LinkedInie oraz YouTube. - Obecność w internecie, a szczególnie w mediach społecznościowych, jest dziś kluczowa, aby skutecznie docierać z informacjami do mieszkańców miasta. Treści publikowane na naszych profilach są dostosowywane do charakteru danej platformy oraz dominujących tam grup odbiorców - mówi Joanna Żabierek, rzecznik prezydenta Poznania.

Najwięcej obserwujących Poznań ma na Facebooku. - Jest to zgodne z ogólnopolskimi statystykami, które wskazują na dominację tej platformy. Wykorzystujemy tam różnorodne formy publikacji, m.in. relacje na żywo z wydarzeń, rolki dla młodszych odbiorców oraz płatne kampanie reklamowe z precyzyjnym targetowaniem - dodaje pani rzecznik. Z kolei na Instagramie miasto skupia się na estetycznych, wizualnie atrakcyjnych treściach, które chętnie są udostępniane przez innych użytkowników tej aplikacji.

Na co dzień obsługą profili „Miasto Poznań” zajmuje się pięć osób, ale poza głównymi profilami, istnieje kilkadziesiąt kont prowadzonych przez miejskie jednostki, co pozwala to dotrzeć z dedykowanymi informacjami do różnych grup mieszkańców.