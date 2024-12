Najpiękniejsze krakowskie szopki. Ostatnie dni na zgłoszenie do konkursu

Konkurs na szopki jest prawdziwie krakowskim i jedynym tego typu wydarzeniem i nic dziwnego, bo tutaj pod Wawelem się urodził. Szopka krakowska to ewenement na światową skalę. Ta tradycyjna zazwyczaj jest smukłą, wielopoziomową, wieżową i bogato zdobioną budowlą, skonstruowaną z lekkich, nietrwałych materiałów. Często występuje w niej nagromadzenie fantazyjnie przetworzonych i połączonych ze sobą zminiaturyzowanych elementów zabytkowej architektury Krakowa – Barbakanu, Wawelu, wieży Ratuszowej Sukiennic…

Korowód szopek prowadzony przez ludową kapelę z Bronowic

- I w taką scenerię przeniesiona zostaje scena Bożego Narodzenia – informuje Małgorzata Niechaj, kurator wystawy krakowskich szopek. Taka właśnie forma szopki wykształciła się w XIX wieku i rozpropagowana w XX wieku - do dziś jest wzorem dla współczesnych dzieł. Co oczywiście nie znaczy, że do konkursu nie zostają zgłoszone inne modele szopek – miniaturowych, wyhaftowanych, wykonanych na czubku ołówka… Zgłaszane na konkurs szopki często zawierają elementy odnoszące się do współczesnej rzeczywistości i aktualnych wydarzeń w kraju i na świecie np. wojny w Ukrainie, covidu itd.

Rekordowa liczba szopek - aż 232 – została zgłoszona do udziału w tegorocznym, 81. Konkursie Szopek Krakowskich. Wcześniejszy rekord padł w 1986 roku - wówczas zgłoszono 230 szopki.

Konkurs na najpiękniejsze szopki odbywa się w pierwszy czwartek grudnia – w tym roku - 5 grudnia. Tego dnia twórcy szopek od rana przynoszą swoje dzieła na krakowski Rynek Główny i ustawiają na stopniach pomnika Adama Mickiewicza. Mieszkańcy mogą je podziwiać od godz. 10.00 do 12.00. Po hejnale krakowskim, punktualnie o godz. 12.00 korowód szopek wyrusza wokół Rynku, prowadzony przez kapelę ludową z Bronowic, który prowadzi na scenę jarmarku bożonarodzeniowego. Tu następuje prezentacja szopek i szopkarzy.

Co się dzieje z najpiękniejszymi krakowskimi szopkami?

Następnie twórcy przenoszą swoje dzieła do Pałacu Krzysztofory, gdzie zostają ocenione przez jury, składające się m.in. z historyków, etnografów, historyków sztuki, architektów, plastyków. Nagrody rozdawane są w niedzielę po konkursie – w tym roku - 8 grudnia. Zgodnie z tradycją szopki będą prezentowane publiczności przez prawie 3 miesiące po ogłoszeniu wyników - od 9 grudnia 2024 r. do 2 marca 2025 r. na wystawie pokonkursowej w Pałacu Krzysztofory.