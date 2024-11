Kto otrzyma Złote Lajki za 2024 rok?

Gala rozdania Złotych Lajków to finałowy punkt programu III. Samorządowego Kongresu Internetu i Mediów Społecznościowych Local SoMe’24.

Komu przyznawane są Złote Lajki?

Jury po raz trzeci nagrodzi miasta i wskaże profile z najbardziej angażującą komunikacją w Internecie i mediach społecznościowych. Złotymi Lajkami zostaną wyróżnione również profile publikujące najbardziej angażujące produkcje wideo, zdjęcia i innowacyjne kampanie samorządowe. Wręczony zostanie też Złoty Lajk Samorządowy oraz Złoty Lajk Europa. Nagrody są przyznawane na podstawie analizy, obejmującej okres ostatnich 12 miesięcy aktywności na różnych platformach mediów społecznościowych. Nominacje w poszczególnych kategoriach ogłaszane są na profilu Local SoMe na Facebooku.

- Gala Złotych Lajków to wyjątkowy moment dla miast – okazja do świętowania sukcesów zespołów miejskich, które codziennie pracują nad tym, by ich miasto było widoczne i rozpoznawalne w sieci. Jest to również inspiracja dla tych, którzy dopiero budują swoją skuteczną komunikację internetową – mówi Joanna Nowaczyk, zastępca dyrektora Biura ZMP ds. PR.

Samorządowy Kongres Internetu i Mediów Społecznościowych Local SoMe’24 to jedyne w Polsce wydarzenie poświęcone komunikacji społecznej i technologicznej, stworzone z myślą o samorządach.