Na ratowanie cmentarnych zabytków. Wpłaty do puszki, ale i przelewem

Zbierają dla hospicjów i dla bezdomnych

Trwają już kwesty dobroczynne na krakowskich cmentarzach. Chętni mogą wesprzeć m.in. podopiecznych hospicjum. Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” zaczęło 33. edycję swojej zbiórki już w ostatnią niedzielę.

W czwartek wolontariusze będą obecni m.in, na cmentarzu Podgórskim. W czwartek na cmentarzach: Grębałów, Podgórskim, Prądnik Czerwony i Rakowickim; w piątek na: Bronowice, Grębałów, Mydlniki, Prądnik Czerwony, Prokocim, Pychowice i Wola Duchacka.

Najpopularniejsza zbiórka, w którą zaangażowani są znani mieszkańcy, odbędzie się tradycyjnie 1 i 2 listopada na cmentarzu Rakowickim.

- Każdego roku podczas święta zbieramy datki na funkcjonowanie hospicjum, ponieważ to, co dostajemy z Narodowego Funduszy Zdrowia, nie wystarcza na naszą działalność – powiedziała PAP Renata Połomska z tej placówki. Rok temu podczas zbiórki do puszek trafiło ponad 300 tys. zł.