Głuchołazy po powodzi. Burmistrz: Sprzątamy. Remonty zalanych domów dopiero się zaczną

Jak miasto funkcjonuje bez zniszczonego mostu? Kiedy zacznie działać ta tymczasowa przeprawa, która jest już niemal gotowa?

Tak jak już wspominałem, korzystamy z mostu zakładowego firmy Schattdecor, która udostępniła też teren swojego zakładu, żeby mogli tamtędy przejeżdżać mieszkańcy, a także służby. W piątek postawiona została przeprawa tymczasowa. Taki most tymczasowy złożony przez wojsko w ciągu drogi krajowej nr 40. Data jego oddania nie jest jeszcze dokładnie ustalona, bo ten most musi jeszcze przejść tak zwane próby obciążeniowe. Ma być tam wykonany tzw. dywanik z masy bitumicznej oraz najazd i zjazd, żeby przejazd był bezpieczny. Przewidywany termin oddania mostu przez inwestora, czyli Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, to 25 października. Rozmawiałem z przedstawicielami opolskiego oddziału GDDKiA to jest taki termin z zapasem, gdyby np. nastąpiło jakieś załamanie pogody, albo wyszły jakieś nieprzewidziane rzeczy, które trzeba by poprawić. Wygląda na to, że tymczasowa przeprawa może zostanie oddana do użytku nawet wcześniej, niż 25 października.

A wiadomo, kiedy może ruszyć odbudowa stałej przeprawy przez rzekę?

Nie podano jeszcze takiej informacji, również chyba z tego względu, że nie tylko ja, ale też mieszkańcy chcą, żeby ten nowy most był przeprojektowany tak, aby nie miał filaru podtrzymującego w korycie rzeki. Dzięki temu nowy most będzie bezpieczniejszy, ale musi być wcześniej przeprojektowany, aby to była przeprawa łukowa.

Przejazd pociągiem z Głuchołazów do czeskich Mikulovic jest już możliwy? To ważne połączenie dla mieszkańców?

Nie, to bardziej połączenie turystycznie. Do powodzi kursowały cztery pary pociągów, czyli cztery pociągi do Jesionika i dalej do Ostrawy, ale w tej chwili przejazd jest niemożliwy ze względu na podmycie torowiska po polskiej stronie granicy w kierunku na Mikulowice.

Ile w sumie budynków ucierpiało w mieście podczas powodzi?

Jeśli chodzi o budynki i mieszkania, to na podstawie wniosków złożonych o zasiłek powodziowy wiemy, ze mamy ponad 800 takich adresów. To są zarówno mieszkania zalane przez wodę, jak i budynki prywatne, głównie na terenie sołectw Bodzanów, Nowy Świętów, ale też w takich miejscowościach jak Jarnołtówek, Pokrzywna, Biskupów, Burgabice czy Stary Las.

Na jakim etapie jest szacowanie kosztów strat w tych budynkach?

Przedstawiciele Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, którzy od zeszłego tygodnia prowadzą takie szacowanie, jeszcze dziś mają do obejrzenia adresy w Jarnołtówku i w Pokrzywnej oraz te adresy, gdzie nikogo nie było w zeszłym tygodniu. Trzeba to po prostu pouzupełniać.