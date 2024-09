Ale nie wolno się poddawać w takiej chwili...

A jest tyle spraw, które jeszcze nie są uregulowane. Na swoim terenie mamy infrastrukturę i powiatową, i krajową, i wojewódzką, i swoją też. Mieszkańcy na nas narzekają, że ta droga jest nieprzejezdna. Nie patrzą na to, że to droga powiatowa, a my nie możemy tam wrzucić pieniędzy, by ją naprawiać, bo to zwyczajnie nie jest nasze. To jest obłęd. Przepisy są tak drastyczne, że to się w głowie nie mieści.

Myślę, że w takiej sytuacji, gdy mamy do czynienia ze stanem klęski żywiołowej, to przepisy powinny zostać zliberalizowane, to włodarze danych terenów powinni decydować w tej chwili o wszystkim, ale pod warunkiem, że będą też na to środki.

Wiadomo jak duże straty spowodowała ta powódź? Czy to jeszcze za wcześnie by je szacować?

Nie, to jest za wcześnie. Woda dopiero opada. Trwa jest wypompowywanie ze studni, z piwnic, z domów. Od jutra, a w zasadzie już od dzisiaj w niektórych miejscowościach chodzą komisje, które będą szacować te straty.

Czekam na wytyczne od wojewody, żeby powołać komisję do szacowania strat w rolnictwie, bo tutaj też będzie nas czekało szacowanie strat w rolnictwie, w przedsiębiorstwach, u osób fizycznych, no i naszych miejskich. Ucierpiała nasza infrastruktura. Więc tego jest taki ogrom. Nie wiem kiedy to będzie wszystko wiadomo.

Czego potrzeba mieszkańcom na chwilę obecną?

Przydałyby się środki do dezynfekcji, pompy do wypompowywania wody, a później osuszacze. Potrzebne są rękawice, wiadra, miotły. Wszystko, co jest tylko możliwe do sprzątania. A później oczywiście pomoc dla ludzi, którzy praktycznie wszystko stracili.

Czy zasiłki dla powodzian są już wypłacane?

Dzisiaj są zgłoszenia ludzi w Ośrodku Pomocy Społecznej. Przepis mówi o tym, że w ciągu dwóch dni powinny być wypłacone, więc OPS musi się z tym zmierzyć w ciągu najbliższych dwóch dni.