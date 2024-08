Miasta szukają strażników miejskich. Co oferują?

W Łodzi wynagrodzenie dla strażnika aplikanta to płaca zasadnicza w wysokości 4,3 tys. zł brutto plus 400 zł premii i dodatek do 20 proc w zależności od stażu pracy.

- Dodatkowo osoba zatrudniona otrzymuje wynagrodzenie roczne tzw. trzynastkę, dodatek do pracy w porze nocnej oraz dofinansowanie do wypoczynku – wylicza Joanna Prasnowska, z łódzkiej straży miejskiej. W Łodzi strażnicy kierowani są na szkolenia i kursy specjalistyczne np. kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, kurs kierowcy pojazdu uprzywilejowanego. A po przepracowaniu 20, 25 i 30 lat funkcjonariusze otrzymują nagrody jubileuszowe.