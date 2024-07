Jednak gdy popatrzy się nie tylko na to, o ile osób mniej mieszka w poszczególnych regionach, a na to, jaki jest to procent, to w ciągu czterech lat najbardziej wyludniły się woj. świętokrzyskie i opolskie (ponad 4 proc.), warmińsko-mazurskie oraz lubelskie (prawie 4 proc.) oraz śląskie (3,8 proc.). Ok. 3 proc. ubyło także ludności w kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, podlaskim i zachodniopomorskim, ok. 2 proc. w podkarpackim.

W trzech województwach liczba mieszkańców zwiększyła się. Na Pomorzu i w Małopolsce o kilkanaście tysięcy, a na Mazowszu o ponad 87 tys. osób. Na Pomorzu i w Małopolsce jest to wzrost o 0,5 proc. a na Mazowszu – o 1,5 proc.

Mniej ludzi w 270 powiatach

GUS sprawdził, co działo się z ludnością w powiatach i w miastach na prawie powiatu w zeszłym roku. W 270 powiatach (na 314) zmniejszyła się liczba mieszkańców, w 43 – zwiększyła, a w jednym - legnickim - nie zmieniła się. Spadek liczby ludności powyżej 1 000 osób wystąpił w 7 powiatach, z czego największy w powiatach: kłodzkim w woj. dolnośląskim (1 729 osób) i inowrocławskim w woj. kujawsko-pomorskim (1 370 osób).

Natomiast największy przyrost ludności został odnotowany w pow. poznańskim w woj. wielkopolskim (5 983 osoby) oraz powiatach: wrocławskim w woj. dolnośląskim (4 375 osób), piaseczyńskim i wołomińskim w woj. mazowieckim (odpowiednio: 2 959 osób, 2 460 osób) oraz krakowskim w woj. małopolskim (2 058 osób) i wejherowskim w woj. pomorskim (2 040).

Także w większości miast na prawie powiatu (63 na 66) jest mniej ludności niż rok wcześniej. Ponad 6 tys. mieszkańców ubyło Łodzi, ponad 3,6 tys. Bydgoszczy i niespełna 3 tys. Poznaniowi.