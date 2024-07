Samorząd płaci za pomoc sąsiedzką. Na co można w ramach niej liczyć?

- Zainteresowani skorzystaniem z tej oferty mogą zgłaszać się do jednej z naszych filii, która jest właściwa dla ich miejsca zamieszkania – mówi dyrektor Krakowska. Pracownicy socjalni skontaktują się ze zgłaszającym, by sprawdzić na miejscu, co jest najbardziej potrzebne danej osobie. W zależności od stanu faktycznego zdecydują, jaka usługa będzie realizowana dla danej osoby.

W Krakowie wsparcie z usług opiekuńczych od sąsiadów kierowane jest do osób samotnych w wieku 60 lat i więcej, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, wymagają pomocy innych osób i są jej pozbawione, a rodzina nie może takiej pomocy im zapewnić.

- Takie usługi sąsiedzkie obejmują wsparcie społeczne oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego tj. pomoc w zakupie podstawowych artykułów spożywczych oraz artykułów gospodarstwa domowego, pomoc w utrzymywaniu czystości w mieszkaniu, czy przygotowywanie posiłków, załatwianie spraw urzędowych lub towarzyszenie podczas wizyt w urzędach lub instytucjach, zamawianie wizyt lekarskich – wylicza Emilia Król, z krakowskiego ratusza.

Urzędnicy podają, że maksymalny wymiar usług sąsiedzkich nie może w Krakowie przekroczyć 20 godzin w miesiącu i jest dostosowany do indywidualnych potrzeb osób wspieranych. Ich przyznanie poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego oraz rodzinnego i wydaniem decyzji administracyjnej w tej sprawie.

Które samorządy przygotowują się do wprowadzenia pomocy sąsiedzkiej?

Niektóre samorządy dopiero będą wdrażać takie programy. Łódź jest właśnie w trakcie procedowania uchwały dotyczącej pomocy sąsiedzkiej. Założenia projektu obejmują m.in. pomoc i wsparcie w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w miejscu zamieszkania, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji czy pomoc w zapewnianiu kontaktów z otoczeniem.