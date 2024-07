W miastach powstają ogrody społeczne. Czym są?

Ogród społeczny powinien być dostępny dla wszystkich, ale może być ogrodzony i otwierany w określonych godzinach. Aby założyć taki ogród potrzebne są co najmniej trzy osoby, trzeba też znaleźć miejsce, gdzie będziemy uprawiać warzywa i owoce. Urzędnicy sprawdzą, czy można z danej działki skorzystać, a jak nie – to Biuro Partycypacji Społecznej pomoże w znalezieniu odpowiedniej działki miejskiej, a także w opracowaniu całego projektu. Ogrody społeczne mogą powstać też na działkach prywatnych, o ile ich właściciele wyrażą na to zgodę.

Ogrody społeczne: Szansa na integrację mieszkańców

Podobny program z powodzeniem działa w Łodzi. Dzięki niemu mieszkańcy mają szansę zintegrować się i wspólnie zagospodarować otaczającą ich przestrzeń.

„Ogród może założyć każdy, lecz najczęściej robią to nieformalne grupy mieszkańców np. sąsiedzkie, rodzinne, towarzyskie, formalne grupy mieszkańców (np. wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie) oraz instytucje społeczne lub instytucje (np. świetlice, kluby seniora, biblioteki” – wylicza łódzki ratusz. W tym roku w ramach programu „Ogrody społeczne” można było zasadzić czy wysiać warzywa oraz rośliny owocujące typu drzewa owocowe, krzewy owocowe i byliny.

Czytaj więcej Z regionów W Sokółce powstaje biblioteka z miejscem do robienia sobie selfie W Krakowie otworzono nową filię biblioteki miejskiej. A w Sokółce dobiega końca budowa takiej placówki. Będzie tam można nie tylko wypożyczyć książki, ale też skorzystać z sali komputerowej czy kącika zabaw dla dzieci.

Mieszkańcy stolicy mogą tworzyć ogrody społeczne w ramach inicjatyw lokalnych bądź społecznych. Dzięki temu na osiedlu Piaski przy współpracy przedszkolaków, uczniów i spółdzielni mieszkaniowej powstało takie miejsce.

A inicjatywa sąsiedzka – jak podaje stołeczny ratusz to program wspierający rozwój społeczności lokalnych w Warszawie. „Mieszkańcy mogą do niego zgłaszać pomysły na ciekawe działania w swojej okolicy. Zwycięskie projekty otrzymują kompleksowe wsparcie organizacyjne, animacyjne oraz finansowe. Kolejny nabór do programu ruszy w drugiej połowie roku” – podaje biuro prasowe stołecznego ratusza.