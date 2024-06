Wybory do Parlamentu Europejskiego: Bezpłatna komunikacja zachęci do głosowania?

W innych miastach na podwiezienie do komisji wyborczej mogą liczyć osoby z niepełnosprawnościami czy seniorzy powyżej 60 roku życia.

- Zwolnienie z opłaty za bilet przysługuje po okazaniu ważnego dokumentu. W przypadku wyborców, którzy ukończyli 60 lat, może to być dowód osobisty, prawo jazdy, paszport potwierdzający wiek. W przypadku osób z niepełnosprawnościami - dowód tożsamości wraz z ważnym dokumentem stwierdzającym umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności - orzeczeniem, wypisem z orzeczenia lub legitymacją – mówi Wojciech Kasprzak, dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania

Warszawa: Darmowa komunikacja miejska w dniu wyborów

Prezydent Warszawy podjął decyzję, że w dniu wyborów komunikacja miejska w stolicy będzie darmowa. Podobne rozwiązanie wprowadzono również podczas ostatnich wyborów parlamentarnych i samorządowych.

Także mieszkańcy Gdańska w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego będą mogli skorzystać z darmowej komunikacji. Do bezpłatnego transportu dołączyły również inne miasta należące do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, łącznie 14 gmin.

- Zależy nam oczywiście na tym, żeby frekwencja wyborcza była jak największa. Te wszystkie ułatwienia są po to, żeby nikt nie miał żadnej wymówki i żeby nie było problemu, choćby komunikacyjnego, z dotarciem do lokalu wyborczego. Oczywiście tego dnia uruchamiamy także specjalne linie, które normalnie w niedzielę nie kursują, jeżdżą natomiast w tygodniu, dowożąc uczniów do szkół – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.