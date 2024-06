Jak szeroka powinna być strefa buforowa na granicy z Białorusią? Wójt Białowieży odpowiada

Nie powinno się dopuszczać do nielegalnego przekraczania granicy, a organizacje pomocowe powinny działać w porozumieniu z odpowiednimi służbami Albert Litwinowicz, wójt gminy Białowieża.

Oczywiście samą granicę, biorąc pod uwagę eskalację działań naszych wschodnich sąsiadów, należy wzmocnić dodatkowymi służbami.

A przyznanie rekompensat za straty - jak to było kilka lat temu - nie pomogłoby przedsiębiorcom?

Rekompensaty niczego nie rozwiązują. Każdy przedsiębiorca powinien „zarabiać” na swojej podstawowej działalności. Wypłata rekompensat nie może być pretekstem i usprawiedliwieniem dla zaniechania działań rządu na rzecz normalnego funkcjonowania naszego regionu.

Po tym apelu gmin powiatu hajnowskiego rząd rozmawia z samorządami i organizacjami lokalnych przedsiębiorców? Rządzący przyjmują wasze argumenty?

O tym dopiero przekonamy się po rozmowach ze stroną rządową.

Pana zdaniem strefa buforowa jest dziś konieczna? Jak powinna wyglądać i jaki obszar obejmować?

Tak, jest potrzebna, ale pod warunkiem że ułatwi to działanie naszym służbom i przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i szczelności naszej granicy. Uważam że 200-metrowa strefa, zgodnie z tym co powiedział początkowo pan premier Donald Tusk, jest wystarczająca.