W Sokółce powstaje biblioteka z miejscem do robienia sobie selfie

Pierwsze piętro będzie przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Oprócz wypożyczalni i czytelni będzie tam też sala zabaw, tzw. kącik małego czytelnika, w którym najmłodsi czytelnicy, tacy, którzy jeszcze nie umieją czytać, będą mogli poznawać uroki obcowania z książkami. Ostatnie piętro to część biurowa. Powstał tam też taras, który w zależności od potrzeb, będzie spełniał różne funkcje. Poza tym zaplanowano stworzenie kącika do robienia selfie, który będzie jednoznacznie identyfikowany z Biblioteką w Sokółce. Elementy takie jak podświetlony księżyc, rzeźba Małego Księcia i inspirujące cytaty z książek dodadzą niepowtarzalnego charakteru temu miejscu. Wartość inwestycji to 4 763 530 zł, z czego 2,25 mln zł stanowi dotacja z Instytutu Książki, a kolejne 2,5 mln zł pochodzą z Rządowego Programu Inicjatyw Lokalnych.

W ostatnich dniach obchodziliśmy - “Tydzień Bibliotek”. To coroczna ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo, w ramach której biblioteki przez tydzień celebrują swoje święto, proponując czytelnikom wiele atrakcji. Hasłem tegorocznej edycji jest: „Biblioteka – miejsce na czasie”.

Jak wynika z danych GUS na koniec 2022 roku w Polsce działało 7 638 bibliotek publicznych i filii, które prowadziły 875 oddziałów dla dzieci i młodzieży oraz 805 punktów bibliotecznych. Biblioteki publiczne dysponowały księgozbiorem liczącym 124,4 mln woluminów, który wypożyczyło 5,1 mln czytelników.