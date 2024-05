Wybory do Parlamentu Europejskiego: Dopilnuj, żebyś był w spisie

Na razie nie ma zbyt wielu chętnych. - Zainteresowanie mieszkańców wyborami do Parlamentu Europejskiego na obecna chwilę jest niewielkie. Liczby pokazują, że czynności wyborczych jest mało. Z reguły zainteresowanie tymi sprawami wzrasta na dwa tygodnie przed terminem wyborów – mówi Mikołaj Czerwiński z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Czerwiński mówi, że aktualnie Wrocław wraz z Unią Metropolii Miast Polskich przygotowuje się do rozpoczęcia kampanii profrekwencyjnej z wykorzystaniem nośników internetowych oraz przestrzeni miejskich.

Wybory do Parlamentu Europejskiego: Zgłoś, że zagłosujesz korespondencyjnie lub przez pełnomocnika

Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 27 maja trzeba złożyć wniosek w sprawie głosowania korespondencyjnego. Mogą to zrobić osoby niepełnosprawne, a także seniorzy po 60 roku życia. Z kolei do końca maja można składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Na razie zbyt wielu chętnych na to nie ma. W Warszawie do tej pory przyjęto 237 zgłoszeń w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa. „Dynamika zgłoszeń nie odbiega od średniej w poprzednich wyborach” – przekazał nam stołeczny ratusz. W Łodzi były 62 takie wnioski, a we Wrocławiu – 61, a w Poznaniu 31 osób złożyło wnioski o głosowanie przez pełnomocnika.