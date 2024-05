Półkolonie w swoim mieście. Samorządy przygotowują wypoczynek dla najmłodszych

Samorządy organizują półkolonie w mieście same, albo zlecają takie zdanie organizacjom pozarządowym. - Realizowane przez nie projekty będą finansowane ze środków budżetowych miasta, a uczestnicy nie poniosą żadnych dodatkowych kosztów. Termin rozstrzygnięcia konkursu to 12 czerwca. Oferty, które wygrają, będą realizowane od 22 czerwca do 31 sierpnia – przekazała nam Eliza Malarecka kierownik Oddziału Projektów Edukacyjnych i Relacji Zewnętrznych Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania

Lato w stolicy: Co oferuje dzieciom w wakacje Warszawa?

Jak co roku w czasie wakacji stołeczny samorząd organizuje opiekę oraz różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży z Warszawy.

- W ramach naszej miejskiej akcji „Lato w Mieście” uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy mają zapewnioną całodzienną opiekę, wyżywienie, w tym ciepły posiłek i napoje, oraz bogatą ofertę zajęć: sportowych, artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych – mówi Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, odpowiedzialna m.in. za miejską edukację.

W tym roku akcja „Lato w Mieście” rozpocznie się już 24 czerwca i potrwa do 30 sierpnia. Zapisy na półkolonie ruszą 14 maja o godz. 16 i potrwają do 26 maja do północy. Będą prowadzone przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.