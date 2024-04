Były wiceprezydent Warszawy wyjaśnia, czemu chce być prezydentem Raciborza

Nowy most na kanale Ulgi się pojawi i uda się w końcu miasto połączyć z autostradą A1? Jest na to szansa?

Ten most to już dziś powinien być zrobiony. Mój konkurent obiecał to w poprzednich wyborach i dziś bez żadnej żenady obiecuje to ponownie.

Ten most będzie zrobiony, bo ta inwestycja – połączenie z autostradą A1 jest niezwykle ważne dla miasta. To jest podstawa.

Jeśli pan wygra wybory to zostawi pan bezpłatną komunikację w mieście wprowadzoną w marcu?

Nie zamierzam niczego zmieniać. Będziemy się temu przyglądać. Moim pomysłem jest raczej połączenie komunikacji miejskiej i powiatowej, aby stworzyć jeden wspólny system komunikacyjny na terenie miasta oraz powiatu.

To, że odszedłem przed laty z PO, to dziś w niczym nie przeszkadza. Platforma Obywatelska w Raciborzu mnie popiera Jacek Wojciechowicz, były pierwszy zastępca prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

Ale czy to będzie oznaczać, że sieć darmowej komunikacji miejskiej będzie obejmować cały powiat, czy raczej wrócą bilety do komunikacji w mieście?

Tak jak już powiedziałem będziemy to obserwować. Darmowa komunikacja została wprowadzona raptem miesiąc temu – 1 marca tego roku. Chcemy zobaczyć jak to funkcjonuje, jakie są potoki pasażerskie, jak to wpłynęło na jej funkcjonowanie. Czy mamy istotny wzrost liczby pasażerów, czy też nie.