Wybory samorządowe 2024: Gdzie o wyniku zdecydował jeden głos? Są takie gminy

Także jeden głos zdecydował o tym, że w podwrocławskiej gminie Trzebnica wybory burmistrza rozstrzygnęły się w pierwszej turze głosowania.

W niedzielę oddano tam 10 153 ważne głosy. Do wygranej w pierwszej turze potrzebne było poparcie 5 077 osób. I dokładnie tylu wyborców poparło wieloletniego burmistrza Marka Długozimę. Rządzi on miastem od 2006 roku.

„Zwyciężyła demokracja! Oddali Państwo na moją osobę 5 077 głosów. Za każdy z nich serdecznie dziękuję. Dziś dziękuję także każdemu mieszkańcowi gminy Trzebnica, który wziął udział w wyborach. Skorzystali Państwo z wielkiego przywileju. Siła tkwi w demokracji. Liczy się każdy głos!" - cieszył się w mediach społecznościowych Marek Długozima, burmistrz Trzebnicy od 2006 roku.

Burmistrz Trzebnicy zdobył bezwzględną większość dzięki jednemu głosowi, ale jeszcze nie do końca może się jednak cieszyć ze zwycięstwa. Dwójka z czwórki konkurentów chce by głosy jeszcze raz zostały policzone

Długozima ujawnił też, że jego komitet do Rady Miejskiej wprowadził aż 13 radnych na 21 możliwych mandatów, co pozwoli nam uzyskać zdecydowaną i stabilną większość, by realizować program, który w kampanii zaprezentował burmistrz.

We wpisie do mieszkańców Długozima podkreślił, że żyją w pięknym mieście, we wspaniałej gminie. „Możemy być dumni. Idziemy w dobrym kierunku” – cieszył się Marek Długozima. Zapewnił przy tym, że ciepłe słowa od mieszkańców dodają mu sił i nie będzie zwalniać tempa. „Wszystkim wybranym radnym do Radu Miejskiej serdecznie gratuluję i zapraszam do współpracy. Niech przyświeca nam jeden cel: dobro mieszkańców Gminy Trzebnica” – zaapelował burmistrz.