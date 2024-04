- Darmowa komunikacja miejska w dniu wyborów samorządowych to jeden z pomysłów profrekwencyjnych. Dzięki temu mieszkanki i mieszkańcy Bydgoszczy będą mogli dogodnie, autobusem lub tramwajem, dotrzeć do lokali wyborczych nie ponosząc opłat za przejazd – przekazał bydgoski ratusz.

Za wyborczą komunikację zapłaci miasto

W dniu wyborów samorządowych nie trzeba będzie kasować biletów w pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego. Zarządzenie w tej sprawie podpisał prezydent Warszawy. Bezpłatne przejazdy autobusami, tramwajami, metrem czy pociągami SKM mają ułatwić dotarcie do lokali wyborczych.

Także we Wrocławiu, jak zdecydowali już w marcu miejscowi radni, mieszkańcy bezpłatnie dojadą komunikacją miejską do lokali wyborczych. - Zachęcamy wszystkich mieszkańców, tak jak w przypadku wyborów parlamentarnych, do głosowania. Liczę, że i tym razem pobijemy rekord. Aby to ułatwić mieszkańcom, wprowadziliśmy bezpłatną komunikację w dni wyborcze – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Bezpłatna komunikacja miejska w tym mieście będzie także w trakcie wyborów do parlamentu europejskiego w czerwcu.