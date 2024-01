Autobus linii 180 zablokował prezydentowi wyjazd z Belwederu. "Są mrozy, awaria"

A dziś na konferencji prasowej Rafał Trzaskowski zapewniał, że nie ma uprawnień, by kierować autobusem komunikacji miejskiej. Prezydent dodał, że „ta sytuacja została zarejestrowana przez kamery monitoringu, a po awarii autobusu natychmiast zawiadomiona została policja oraz SOP, wszyscy zachowali się zgodnie z procedurami”. Blokada Belwederu miała trwać 17 minut

Rzeczniczka prasowa ratusza: W autobusie linii 180 przed Belwederem doszło do zablokowania hamulców

Jak poinformowała nas dziś Monika Beuth, rzeczniczka prasowa stołecznego ratusza, elektryczny Solaris z 2020 roku o godz. 19:04 stał na czerwonym świetle przed skrzyżowaniem Belwederska/Bagatela. I tam uległ awarii. - Doszło to zablokowania hamulców w wyniku ubytku powietrza w systemie pneumatycznym. Powodem mógł być chociażby mróz – powiedziała nam Beuth. Przyznała jednocześnie, że czasem uszkodzony autobus nie może dojechać do najbliższego przystanku z powodu usterki, więc pasażerów można wypuścić w miejscu bezpiecznym, tak, aby nie było zagrożenia dla nich, ani dla pozostałych uczestników ruchu.

- W tym przypadku w autobusie było kilkunastu pasażerów, kierowca postępował zgodnie z procedurami, wypuścił pasażerów, zabezpieczył pojazd, powiadomił pogotowie techniczne. Przy zepsutym autobusie pojawili się policjanci i funkcjonariusze SOP z Belwederu – relacjonuje rzeczniczka.



Beuth poinformowała nas też, że uszkodzony autobus stał na ul. Belwederskiej 17 minut, zanim kierowcy udało się go uruchomić i podjechać do najbliższego przystanku przy Łazienkach. Pogotowie techniczne zabrało stamtąd pojazd ok. godz. 19:24.