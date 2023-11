Większe strefy płatnego parkowania. Kierowcy muszą się do tego przyzwyczaić

"Aby jak najlepiej odpowiadały one potrzebom lokalnej społeczności, zostaną one skonsultowane z mieszkańcami" – tłumaczą władze Warszawy.

Wrocław powiększa strefę płatnego parkowania, Poznań nie

Strefy płatnego parkowania zwiększają się także w innych miastach. W tym roku i w kolejnych Wrocław sukcesywnie rozszerza swoją strefę płatnego parkowania głównie na południe i północ od centrum.



- To wnioski kolejnych Rad Osiedla sukcesywnie wdrażane w mieście. Obecnie strefą obejmowane są osiedla Powstańców Śląskich, Gaj, Tarnogaj – mówi Tomasz Sikorka, z wrocławskiego magistratu.



Sikorka zapowiada, że w przyszłym i kolejnym roku strefa sukcesywnie rozszerzy się ona na Śródmieście - Ołbin i Nadodrze. - Nie ma na razie planów zmiany opłat. Warto pamiętać, że mieszkańcy zameldowani w SPP płacą 100 zł rocznie. Pozostali średnio w zależności od strefy 40 zł za dzień – dodaje wrocławski urzędnik.



Ale już ZDM w Poznaniu nie planuje w najbliższym czasie poszerzenia strefy płatnego parkowania.



Obecnie wykonywane są badania napełnienia - zarówno w funkcjonującej strefie jak i w części przylegającego do niej obszaru - by na tej podstawie podjąć decyzje o ewentualnym poszerzeniu strefy lub zmianie w niej stawek – zapowiada Agata Kaniewska, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.