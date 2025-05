Atrakcje jak w wakacje. W miastach ruszają specjalne linie turystyczne

Trwa długi majowy weekend. Nawet jeśli nie wyjeżdżamy z miasta - możemy poczuć się jak turysta. Na trasy po zimowej przerwie wracają specjalne autobusy i tramwaje. Na torach stolicy zobaczymy np. kultową linie „36”. Pod tym numerem będą jeździły 13N – tzw. „parówki”, 105Na – nazywane „akwariami” oraz wyjątkowy egzemplarz 102N – tramwaj został sprowadzony do Warszawy z Poznania w 2004 roku.

Remonty zmieniają trasy linii turystycznych

Z uwagi na zaplanowane remonty zmieni się trasa 16. Od 1 do 25 maja składy pojadą jak co roku trasą: od pl. Narutowicza, przez Filtrową, Marszałkowską do Metra Marymont. Później trasa będzie zmieniona na Jana Pawła II, Prostą, Kasprzaka co Cmentarza Wolskiego. Do 22 czerwca składy będą kursowały w weekendy i święta, a przez wakacje - codziennie. Zabytkowa linia T wyjedzie na tory w wakacje.

Rusza też linia autobusowa 100, przejażdżkę którą można połączyć ze spacerem po atrakcyjnych zakątkach Warszawy. Można nią dojechać m.in. na Stare Miasto, do Parku Praskiego i ZOO, w Aleje Ujazdowskie, czy do Łazienek Królewskich.

Na turystyczne szlaki wracają również promy, którymi można przedostać się na drugi brzeg za darmo.