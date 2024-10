We Wrocławiu znów będzie Palmiarnia

Bambusy, fikusy i sosny z Australii w polskich palmiarniach

Palmiarnie znajdują się w wielu polskich miastach. Jedną z największych jest ta w Poznaniu. To jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Polsce. Obiekt został zbudowany w latach 30. XX wieku przez Tadeusza Żabińskiego, architekta i profesora Politechniki Poznańskiej. Palmiarnia znajduje się przy ulicy Słowackiego, w pobliżu Ogrodu Botanicznego i Parku Ujazdowskiego.

Początkowo miała nieco ponad 500 metrów kwadratowych powierzchni i składała się z trzech części: centralnej, skrzydła roślin tropikalnych i skrzydła z kolekcją kaktusów. W związku z organizowaną w Poznaniu Powszechną Wystawą Krajową (PeWuKa) wybudowano w latach 1928-1929 nowy budynek Palmiarni, składający się z siedmiu pawilonów i mający blisko 1700 metrów kwadratowych powierzchni.

W czasie wojny poznańska Palmiarnia została częściowo zniszczona. W 1961 roku dobudowano do niej akwarium, a w 1978 roku podjęto decyzję o zamknięciu obiektu ze względu na zły stan techniczny. Trzy lata później zdecydowano o budowie nowej Palmiarni oraz zachowaniu dotychczasowej kolekcji roślin. Budowa trwała do 1992 roku. Nowy obiekt ma powierzchnię 4,6 tys. m2, co roku poznańską Palmiarnię odwiedza ok. 100 tys. gości.

Z kolei Palmiarnia w Wałbrzychu powstała z inicjatywy ostatniego przedstawiciela rodu Hochbergów na Zamku Książ – Jana Henryka XV. Jej budowa datowana jest na lata 1908-1911. Inwestycja pochłonęła astronomiczną sumę 7 milionów ówczesnych marek w złocie. Oprócz samego budynku głównego palmiarni, wzniesiono również cieplarnie, ogrody utrzymane w stylu japońskim, rosarium, ogród owocowo-warzywny i obszar pod uprawę krzewów.

Obecnie w wałbrzyskiej palmiarni rośnie ponad 250 gatunków roślin, które reprezentują florę różnych stref klimatycznych i różnych kontynentów. Warto zobaczyć m.in. bambusy, fikusy i krzewy z Azji; eukaliptusy, świerki i sosny z Australii; byliny z Afryki; kaktusy i agawy z Ameryki Środkowej czy rośliny cytrusowe z basenu Morza Śródziemnego.