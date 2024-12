Dobre i złe doświadczenia z urzędów. Co chcieliby zmienić mieszkańcy?

W tym roku większość dorosłych Polaków – około 66 proc. - przynajmniej raz załatwiała sprawę w urzędzie. Spora grupa (46 proc.) robiła to wiele razy. Centrum Badania Opinii Społecznej sprawdziło, w jaki sposób klienci ocenili sposób załatwienia sprawy, jakie są ich opinie na temat funkcjonowania urzędów oraz jak oceniają kompetencje urzędników. Co prawda nie poproszono ankietowanych o odrębną ocenę dla urzędów administracji centralnej i samorządowej, ale odpowiedzi respondentów pogrupowano w zależności od wielkości miejscowości.

Dla samorządów funkcjonowanie ich urzędów ma podwójne znaczenie: poprawia standard życia mieszkańców, a tym samym może być kartą przetargową zachęcającą lub zniechęcającą ich do pozostania, wyprowadzenia się czy zamieszkania na danym terenie. Jakość usług publicznych, a sprawy urzędowe są ich częścią, jest ważna przy zachodzących zmianach demograficznych. Zwraca na to uwagę demograf prof. Piotr Szukalski z Uniwersytetu Łódzkiego.

Najwięcej kłopotów mają mieszkańcy małych miasteczek

Z badania CBOS wynika, że najwięcej problemów z załatwieniem urzędowych spraw mają mieszkańcy małych miasteczek, tych w których mieszka do 19 tys. mieszkańców. W porównaniu z innymi rzadziej pozytywnie odpowiedzieli „sprawa została załatwiona sprawnie „od ręki” (odpowiedziała tak połowa klientów urzędów), częściej przyznali, że co prawda udało im się pozytywnie rozstrzygnąć problem, ale „było to bardzo uciążliwe, urzędnicy mnożyli trudności” (odpowiedział tak co dziewiąty respondent, który załatwiał sprawy urzędowe). A co czternastemu nie udało się to w ogóle. Szczególnie ta ostatnia odpowiedź wyraźnie różni mieszkańców małych miasteczek w porównaniu z innymi.

To właśnie małe miasteczka i wsie położone w sporej odległości od wielkich miast wyludniają się najszybciej. Ale na uciążliwych urzędników wskazali także mieszkańcy wielkich miast – co dziesiąty z nich. W pozostałych typach miejscowości było to znacząco mniej badanych – co dwudziesty.