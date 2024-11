Uczniowie współdecydują o zakupach dla szkół

W tym roku uczniowie z Mrągowa zgłosili 23 projekty do Szkolnego Budżetu Obywatelskiego 2025. Wśród propozycji były m.in. mikrofonia czyli zakup nowego sprzętu teatralnego dla Szkoły Podstawowej nr 1. Chodzi o zakup mikrofonu pojemnościowego, który posłuży do nagłaśniania chórku oraz zestawu dwóch mikrofonów do mówienia, a dodatkowo dwóch dziesięciometrowych kabli do połączenia bazy mikrofonu z mikserem lub wzmacniaczem, statywy do mikrofonu oraz uchwyty do mikrofonów do statywów oraz reflektor teatralny ze statywem. Koszt całego sprzętu to prawie pięć tysięcy złotych.

„Szkoła będzie miała lepsze warunki do organizacji wydarzeń artystycznych, co z kolei przyczyni się do rozwoju talentów uczniów oraz stworzy inspirującą atmosferę w szkolnym środowisku” - napisali zgłaszający projekt uczniowie.

Z kolei uczniowie I LO zgłosili strefę integracji. W jej skład wchodziłoby specjalne siedziska oraz stoły do tenisa stołowego. Łączny koszt zakupu to blisko pięć tys. zł. „To miejsce, gdzie będziemy mogli spotykać się nie tylko na rozmowy, ale także spędzić aktywnie czas. Mała sala do ćwiczeń w naszej szkole będzie idealnym miejscem do wykorzystania sprzętów otrzymanych z Budżetu Obywatelskiego” – napisali pomysłodawcy.

Natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 widzieliby u siebie szkolne kino. Do jego powstania potrzebny jest projektor, ekran projekcyjny oraz głośniki. W sumie całość ma kosztować 1,8 tys. zł. „Ten sprzęt mógłby zostać wykorzystany do wspólnego oglądania filmów na parkiecie podczas np. święta szkoły, ale też będzie można zorganizować wieczory filmowe” - napisali uczniowie. Głosowanie nad projektami w Mrągowie trwało do połowy listopada. Wyniki nie są jeszcze znane.

Uczniowie chcieli popiersie ulubionego portiera i piec do pizzy

W Krakowie rozpoczęła się 5. edycja przedsięwzięcia, w której bierze udział 60 placówek. Są to licea, technika, szkoły branżowe, specjalne, a także bursa i internaty. Na projekty opracowane i wybrane przez uczniów każda z nich będzie mogła przeznaczyć 6 tys. zł. Łącznie na realizację przedsięwzięcia miasto zabezpieczyło 360 tys. zł.