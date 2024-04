- Do tej pory wydano 15 724 decyzji pozytywnych tj. orzekających o ujęciu wyborcy w stałym obwodzie głosowania – przekazało biuro prasowe stołecznego ratusza.

Urzędnicy przyznają, że najwięcej wniosków o ujęcie w stałym obwodzie głosowania wpływa do dzielnic, które mają najwięcej mieszkańców, tj. Mokotów, Praga-Południe, Wola, Białołęka, Ursynów.

Odrzucili twój wniosek? Możesz go złożyć jeszcze raz

Nie wszyscy mieszkańcy będą mogli zagłosować tam, gdzie złożyli wniosek o wpis do stałego rejestru wyborców. Część wniosków jest odrzucana.

We Wrocławiu do wtorku aż 253 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie, z uwagi na brak udokumentowania warunku stałego zamieszkania pod adresem wskazanym we wniosku. W Warszawie było do tej pory 1 530 decyzji odmawiających ujęcia wyborcy w stałym obwodzie głosowania.

- Najczęstszą przyczyną wydania decyzji odmownej jest brak dokumentów potwierdzających stałe przebywanie pod wskazanym przez wyborcę adresem – podał stołeczny ratusz.